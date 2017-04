“En materia de políticas de inclusión de personas con discapacidad, sería mejor que provincia empiece a mirar hacia adentro, a ordenar su casa y pensar la discriminación desde lo esencial”, disparó Díaz.

La funcionaria, además, detalló que el ISSN "no da respuestas a las personas con discapacidad y no reconoce las prestaciones básicas al 100%, lo que constituye un hecho de gravedad para analizar a fondo”.

“Hace 5 años se trabaja desde esta dirección municipal en la concientización, capacitación y recreación de las personas con discapacidad, tal como lo indica la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, Silvina Díaz, directora municipal de Discapacidad.

Sobre la acusación

En relación a la acusación que realizó Cortés al intendente, aseguró que el término "discapacitado" no fue utilizado de manera peyorativa.

“Es preciso reconocerle al intendente que fue precursor con la creación del primer espacio gubernamental dedicado a la temática que tuvo esta ciudad, ya que sólo contábamos con la JUCAID que sólo se dedica a extender los certificados de discapacidad”, dijo Díaz.

Qué dijo

"Ahora, tratan de endilgarme todo esto porque no se animan a decir que en el fondo nos admiran y entonces nos envidian porque tenemos superávit. Como a ellos les gustaría hacerlo y no pueden porque están discapacitados, entonces nos echan la culpa por las virtudes que tenemos y no por los defectos", fue la frase de "Pechi" que desató la polémica.