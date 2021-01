"En Neuquén estamos ante el desembarco y el tránsito de una nueva ola " , afirmó este miércoles el gobernador Omar Gutiérrez mientras se realizaba la segunda etapa de vacunación contra el coronavirus en el estadio Ruca Che. El mandatario enfatizó que la llegada de la Sputnik V "no debe confundirnos" y marcó la importancia de mantener las medidas sanitarias para evitar contagios.

Ante este panorama y con la inminente restricción en la circulación que se impondrá en el país , el mandatario provincial confirmó que en Neuquén no se está transitando un " rebrote " sino una "segunda ola".

"Hay quienes hablan de un rebrote y hay quienes hablan de segunda ola. Yo particularmente en mi provincia creo que estamos ante el desembarco y el tránsito de una nueva ola", aseguró Gutiérrez, y explicó: "porque se ha empezado a desarrollar con intensidad en aquellos lugares donde la primera ola no había golpeado con tanta intensidad y, con el flujo que hay en la provincia de Neuquén, esto empieza a generar también un rebrote en algunas otras ciudades".

De esta manera, el mandatario agradeció el esfuerzo puesto hasta el momento por la ciudadanía pero insistió con sostenerlo en el tiempo. "Este partido no está ganado", afirmó. Y señaló: "Esto que estamos haciendo acá (en referencia a la vacunación) no debe confundirnos. Esto no es el fin del fin sino el principio del fin".

Gutiérrez mencionó a los "padres, madres, abuelos, abuelas y nuestros héroes y heroínas que estuvieron al frente de esta batalla, el personal de salud y de seguridad" al ser la primera población que recibirá la vacuna y marcó que "la vacuna es individual, pero lo que se está construyendo es un proceso colectivo que es el de inmunidad, y hay que llegar al 70%".

En este contexto, el gobernador se refirió a las próximas restricciones que impondría el gobierno nacional para todo el país ante el fuerte incremento de casos de coronavirus. Aunque no adelantó nada de lo conversado este miércoles con el presidente Alberto Fernández, llevó tranquilidad y aseguró que en Neuquén "no habrá restricciones al turismo ni a la economía".

Como aspecto fundamental para frenar los contagios, marcó que "dentro de todas las actividades que podemos llevar adelante, lo importante es cómo las hacemos", es decir, respetando el uso del tapaboca, la distancia y el uso de alcohol en gel. "Si lo hacemos bien no va a haber problema, pero si lo hacemos de manera no cuidadosa vamos a generar un crecimiento vertiginoso de la curva", sostuvo.

"Aquí el secreto es que quienes estén de acuerdo y quienes no estén de acuerdo cumplamos a rajatabla con los nuevos usos, hábitos y costumbres", insistió.