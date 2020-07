En Neuquén quieren que se apruebe el metegol humano

“Hay que tener en cuenta - agregó- que nuestro sector es el más relegado. Todavía seguimos cerrados. Y no desde la cuarentena –aclaró-, sino desde el año pasado, porque hay que considerar que en enero y febrero nunca se trabaja al cien por cien”, se quejó.

“Entendemos que esta puede ser una opción viable. En principio la idea no es armar partidos, sino trabajar con grupos. Con reglas particulares: cada jugador va a tener sus metros cuadrados dónde no podrá salir de ahí, no habrá contacto y el robo de pelota será por intercepción de líneas de pase por ejemplo”, explicó.

No adaptamos a tus necesidades bajo las... - Canchas Cubitto Complejo Cubitto Cubitto | Facebook No adaptamos a tus necesidades bajo las normas existentes, adaptamos nuestro predio para que puedas venir a despejarte... Posted by Canchas Cubitto Complejo Cubitto Cubitto on Tuesday, June 16, 2020

“Tenemos un sector muy golpeado con varias canchas que han cerrado. En mi caso tuve que empezar a vender el capital que tenía que es el césped con lo cual nos quedamos con una cancha menos, otros empezaron a levantar la alfombra porque no la pueden mantener, amén del daño psicológico que se está generando con la gente encerrada”, recalcó