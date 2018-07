En Nicaragua habría cárceles clandestinas

El joven de 25 años, estudiante de la Universidad Americana (UAM), relató cómo fueron los ocho días que permaneció en cautiverio y dio detalles de las brutales torturas que recibió por parte de la Policía. “Me chucearon con electricidad. Me dieron en el estómago varias veces, me dieron en los testículos. Esas no son personas, son monstruos”, declaró Novoa, desde Miami. El joven había sido capturado cuando iba a la casa de un amigo. Una vez en manos de los oficiales sandinistas, fue dirigido a las afueras de Managua, encapuchado. Allí, además de recibir todo tipo de torturas y vejaciones, lo amenazaron con quemarlo y matarlo.

Pero hubo un día en particular en el que Marco pensó que iba a morir. Fue cuando un policía llegó y dijo que quería jugar con el estudiante a la ruleta rusa. “En cada clic pensé que iba a morir”, contó.