"Mirtha es un ícono, un ícono del gorilismo, ¿no? Es la gorila perfecta”, sentenció Duggan después de que Marcelo Palacios y Virginia Gallardo plantearan si la conductora no podía reservarse el derecho de admisión en su envío. "Estamos juzgando si está bien o está mal, desde el punto de vista periodístico", aclaró el periodista de C5N, a lo que Sergio Goycochea, acotó: "Si no lo quiere invitar que no lo diga".

"Para mi está mal el motivo por el cual no lo va a invitar. Ahora, si ella es dueña de un programa, también es dueña de invitar a quien quiera", señaló Palacios para clarificar su postura. "Ella cuando fue el incidente con Natacha (Jaitt) había dicho que era un programa para todas las voces", comentó Luis Ventura, agregándole pimienta al debate.

"Que no hable más que hace periodismo, ni se la dé de periodista. Eso es un mamarracho", sumó Duggan. "Vos haces un programa teóricamente abierto donde se escuchan todas las voces, como dice ella, tenés que invitar a todos. Lo que pasa es que el programa de ella es ultramacrista. No es macrista, es ultramacrista", remarcó Duggan, y añadió que no hay pluralidad en su mesa.

"El nieto que maneja el programa es ultramacrista, hace negocios con el macrismo", agregó haciendo alusión al productor del envío, Nacho Viale. "

"Ella dijo que no lo invita porque critica al gobierno. Si es el candidato de la oposición, ¿qué carajo quiere Mirtha que diga Alberto Fernández? Es una cosa tan idiota que...", exclamó indignado Duggan.

"Si vos decís que sos periodista, pero luego decís 'a este, no', 'a este, no', periodista ya no sos seguro. Todo el mundo dice que es una gran periodista, ustedes dicen 'sí, sí'", cuestionó Viale. "Puede decir que hace una mesa de comida, pero eso no es periodismo", postuló.

"Hay un nuevo periodismo que se llama 'periodismo de pregunta' donde no importa la respuesta. Entonces qué hace Mirtha, como cuando iba ( el ex presidente, Eduardo) Duhalde. 'Doctor Duhalde, ¿usted es narcotraficante?'" dijo Chiche emulando el rol de Legrand. "¿Qué te va a decir? No. Y ya está. Es lo que hizo Mario Pereyra el otro día: 'Usted pertenece a un partido de ladrones', le dijo a Alberto Fernández el otro día. Y ya está, lo dijo, no tiene ningún valor esperar la respuesta", ejemplificó haciendo alusión al conductor radial cordobés que salió con los tapones de punta contra el precandidato a presidente en una nota que dio en Cadena 3. "La nota de Mario Pereyra fue una vergüenza, lamentable", intervino Duggan, a lo que Gelblung asintió: "Una vergüenza".

Para amenizar el debate, Nito Artaza comentó con humor: "Mirtha siempre va a estar, hay que pensar qué país le vamos a dejar a Mirtha".