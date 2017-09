En San Juan, Boca sacó pequeña Lux de ventaja

El único gol fue convertido por Óscar “Junior” Benítez, a los 24 minutos del complemento, después de un excelso pase de Fernando Gago, en una jugada en la que también hubo errores de Alexander Barboza y en especial de Germán Lux.

En la primera parte ambos estuvieron imprecisos, pero a partir del ingreso de Pablo Pérez en la segunda, Boca mejoró gracias a la sociedad que conformó con Gago y se llevó una justa victoria. En la primera parte, hubo poco positivo para destacar de ambos equipos: tan sólo dos nombres sobresalieron por encima de la media: Cristian Espinoza y Nicolás de la Cruz.

"La mayoría de mis amigos son de River, así que imaginate cómo deben estar conmigo. Puedo ser titular". Junior Benítez Autor del gol de la victoria de Boca

River intentó ser protagonista y llevar el peso del juego, pero a excepción de cuando la pelota la tenía el uruguayo, no tuvo claridad en ofensiva. De hecho, el equipo de Marcelo Gallardo no generó siquiera una situación clara en esa etapa, al punto que Guillermo Sara fue un mero espectador de lujo. Boca tuvo un juego más directo, con más velocidad que tenencia, pero dependió demasiado de la velocidad de Espinoza, quien tuvo la única chance neta para marcar en un tiro que se fue por arriba del travesaño tras un centro de Evangelista.

Con un trío de ataque donde no había ningún habitual titular, se notó la incomodidad de Junior Benítez, ya que, ubicado como delantero de área y no por los costados, quedó en evidencia que no es su fuerte jugar de espaldas al arco.

Encima, Guillermo Barros Schelotto tuvo que lamentar dos lesiones en los últimos minutos: Espinoza (sufrió un tirón en un pique y todo indica que se desgarró) y Goltz (corte en la cabeza después de un choque con De la Cruz).

"Necesitamos respuestas inmediatas. El equipo todavía no arrancó. No hay para traer uno como Alario". Marcelo Gallardo El DT de River, preocupado

El destino a favor...

Con la lesión de Espinoza, Pablo Pérez ingresó apenas comenzado el complemento y fue fundamental para la remontada, ya que manejó los tiempos. Con su buen manejo de balón, supo asociarse con Gago y entre ambos hicieron ancho el equipo por momentos y metieron los pases necesarios para abrir al rival. A ellos se les sumaron una interesante labor de Evangelista cuando se proyectaba por izquierda, el incansable ida y vuelta de Leo Jara y un mejorado Benítez, quien con espacios pudo explotar su velocidad. De una genialidad de Gago, que metió un pase profundo para Junior, surgió el tanto que convirtió el ex Lanús con un remate rasante. En esa jugada quedó en evidencia la lentitud de Barboza para perseguir a Benítez y la débil reacción de Lux, al cual el balón se le coló por debajo del cuerpo.

En los últimos diez minutos, River intentó llegar al empate de la mano de un mejorado Pity Martínez, quien parado como wing izquierdo le ganó en varias ocasiones a Evangelista. Sin embargo, la única chance para igualar surgió de un cabezazo aislado de Santos Borré, que se fue muy cerca del palo derecho de Guillermo Sara.

Con mayoría de suplentes por tener muchos futbolistas en sus selecciones, Boca demostró que continúa de racha tras haber salido campeón y le sumó un problema a un River, que todavía no encuentra el juego en el primer partido sin Lucas Alario.

Cortitas y al pie

Maluma, lesiones y caño a lo Román

Una superestrella. San Juan no sólo se vio revolucionado por la presencia de River y Boca, sino también por la del cantante colombiano Maluma, quien asistió al partido y hasta hizo jueguitos dentro del campo.

Espinoza y Goltz, out. Ambos debieron salir en el entretiempo en Boca. El ex Globo tendría “una distensión”, según él mismo indicó. A Goltz le pasó de todo: sufrió dos cortes en un mismo tiempo por sendos choques con Barboza y con De la Cruz, por lo que se fue reemplazado.

Como el de Román a Yepes. Los autores fueron otros, las camisetas invertidas, pero enseguida todos asociaron el cañazo de Rojas a Peruzzi, con aquel de Román a Yepes en la Libertadores del 2000. Tremendo.