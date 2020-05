Matías Neira, médico a cargo de la Dirección de Atención Primaria de la Salud del Ministerio, explicó que más de 70 mil personas ya se vacunaron en la provincia, lo que representa una duplicación de la demanda con respecto al total de personas que recibieron su dosis a lo largo de 2019. En la última semana se recibió una nueva partida de 24080 dosis que fueron distribuidas en todas las zonas sanitarias.

El profesional aclaró que la primera etapa de la estrategia incluyó a los mayores de 65 años y a los trabajadores de la salud. En la actualidad, el Ministerio lleva adelante la segunda etapa, que incluye a los pacientes de riesgo, a las embarazadas y a los bebés de entre 6 y 24 meses. Neira aclaró que, ante el aumento de la demanda, la población de riesgo debe presentar una indicación médica que acredite que debe recibir la vacuna.

Vacunas El crecimiento de la demanda se nota en personas que se aplican la vacuna por primera vez.

"Hay tanta demanda que todo el mundo se quiere vacunar pero estas dosis no son para todos", dijo y aclaró que aquellos pacientes que se encuentran en la base de datos del Ministerio, por haber recibido la vacuna en campañas anteriores, ya califican para ser parte de la estrategia 2020. Aquellos que tengan enfermedades previas que ameriten la aplicación deberán presentar una orden médica.

Neira explicó, por ejemplo, que aquellos que tienen una cardiopatía congénita o una imnuodeficiencia como HIV deben aplicarse la antigripal. Sin embargo, un antecedente de neumonía o padecer hipertensión arterial no son considerados factores de riesgo que ameriten la aplicación de una dosis.

A su vez, mencionó que el Ministerio garantiza la aplicación a domicilio para todas aquellas personas que tienen dificultades para movilizarse. Los que puedan salir de su hogar, podrán asistir a los centros de salud en los horarios habilitados o en espacios públicos que fueron habilitados para la vacunación. Entre ellos se cuentan en el Centro Cultural Alberdi o la sede de la Cooperativa CALF.

Aclaró también que las partidas llegan en intervalos de 7 a 10 días y en base no sólo a la demanda sino a la población que requiere la aplicación de una dosis. Por eso, no descartan que lleguen nuevas partidas en las próximas semanas, ya que las aplicaciones no llegaron a cubrir a toda la población de riesgo de la provincia.

Cuáles son los grupos de riesgo

Desde el Ministerio de Salud informaron que existen cinco grupos para clasificar a la población de riesgo, que debe ser identificada para acceder a la vacuna antigripal.

En el grupo uno se ubican las personas con enfermedades respiratorias crónicas, como EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), asma moderado y grave.

En el segundo grupo se cuentan aquellos que padecen enfermedades cardíacas.

En el tercer grupo se incluye a las personas que padecen inmunodeficiencias congénitas o adquiridas como el VIH.

En la cuarta agrupación se incluye a los pacientes oncohematológicos y trasplantados.

Por último, en la quinta ubicación están aquellos con obesidad o diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis, retraso madurativo grave en menores de 18 años, síndromes genéticos, convivientes de pacientes oncohematológicos y convivientes de prematuros menores de 1500 gramos.

LEÉ MÁS

Llegaron más vacunas antigripales y las aplicarán a domicilio

Llegó otra partida de vacunas antigripales y habilitan nuevos centros