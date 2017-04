En un mismo día soportó tres ataques de su ex

Como otro signo de poder, ese día, el 8 de diciembre de 2015, el hombre se presentó tres veces en la casa de la mujer para propinarle golpes y amenazarla.

La primera vez que apareció fue alrededor de las 15. Llevaba un cuchillo en la mano y le dijo a la mujer cuatro palabras que le helaron la sangre: “Te voy a matar”.

El hijo adolescente de la pareja, que presenció la violenta situación, intervino de inmediato y llamó a la Policía para pedir ayuda.

Minutos después, personal policial de la Comisaría Segunda acudió a la vivienda, de donde retiraron al agresor.

Por un momento todo pareció volver a la tranquilidad, pero una hora y media después del calvario, el hombre de 43 años regresó.

Esta vez, la amenaza de muerte estuvo dirigida hacia todos los miembros de la familia que se encontraban presentes en la casa.

Nuevamente, el miedo estaba ahí, latente, al igual que la incertidumbre de un final trágico que nadie pudiera contener.

A las 20 del mismo día, el hombre fue hasta el lugar y, sin mediar palabra, agredió a la mujer. La golpeó en los brazos, en el cuello y en otras partes del cuerpo, por lo que luego debió ser atendida en el hospital Regional donde constataron las heridas.

“Rogá que no te encuentre con nadie”, fue uno de los tantos mensajes amenazantes que le escribió días después. “Todo esto que hacés te va a salir caro”, sentenció el agresor el 1º de enero de 2016, pese a una restricción que le fue dictada el 9 de diciembre de 2015 por el plazo de 30 días.

Recién la semana pasada se realizó una audiencia en la que la jueza María Gagliano avaló la petición de la fiscalía y acusó al agresor.

Lo hizo por lesiones leves agravadas por mediar una relación de pareja y violencia de género, amenazas calificadas y desobediencia de una orden judicial.

Según relató la fiscal, el acusado “desobedeció una orden judicial que le prohibía ejercer actos de agresión contra la mujer por cualquier medio, como así también acercarse a ella a 200 metros”.

Fue a través de los mensajes de texto que le enviaba a la víctima en los que la amenazaba con que la iba a asesinar. El 28 de diciembre de 2015 le advirtió: “Buscate un trabajo, no pienses que te voy a mantener a vos y al puto de tu amante, andá buscando dónde irte. Que no me consigan las filmaciones porque cagaste”.

El agresor le enviaba mensajes de texto para amenazarla de muerte, pese a una prohibición de ejercer actos de violencia por cualquier medio.

Amenazas de muerte y golpes en un mismo día

15:00 La amenazó con un cuchillo

El hombre fue hasta la casa de la víctima y con un cuchillo la amenazó de muerte frente a su hijo de 13 años, quien llamó de inmediato a la Policía.

16:30 Agredió a toda la familia

El agresor regresó a la vivienda de barrio Belgrano y, redoblando la amenaza, ahora apuntó no sólo contra la mujer sino contra toda la familia.

20:00 Volvió y la golpeó

La tercera vez que se presentó en su casa, la golpeó en los brazos, el cuello y distintas partes del cuerpo, por lo que la víctima debió ser atendida en el hospital regional.

Condenado a dos años en suspenso

La última vez que su ex pareja irrumpió en su casa lo hizo con un hacha y un fierro que utilizó para amenazarla de muerte frente a los cuatro hijos pequeños que tienen en común. Se trata de un salteño de 33 años a quien la Justicia, a través de un acuerdo, le dictó una prisión en suspenso por dos años.

La semana pasada se realizó una audiencia en la que la jueza Carina Álvarez avaló el acuerdo entre la defensa y la fiscalía, y le otorgó la suspensión por seis hechos de violencia de género cometidos contra su ex mujer en Añelo.

148

Si sufrís violencia o sabés de alguna víctima, podés llamar las 24 horas del día, los 365 días del año, a la línea gratuita de Neuquén.

Quedó preso por violar cinco órdenes de acercamiento

Quedó preso con un mes de preventiva luego de que la Policía lo enganchara merodeando cerca de la casa de su ex novia, lugar al que tenía prohibido acercarse.

La joven lo había denunciado en diciembre del año pasado por un hecho de violencia y desde entonces, el detenido “no la dejó en paz”. “Le formulamos cargos porque le pegó una piña en la cabeza y violó unas cinco veces la restricción de acercamiento que le dictó la Justicia de Familia”, señaló el fiscal Andrés Azar.

Agregó que por la peligrosidad del caso, la víctima hace dos semanas que cuenta con un botón antipánico que debió accionar la noche del sábado, cuando advirtió que su ex merodeaba cerca de su casa. “Pedimos al juez la preventiva porque corre riesgo la integridad de la víctima. El agresor le ha enviado más de 400 mensajes de texto con amenazas”, señaló el fiscal.

El juez Mauricio Zavala dispuso que el hombre permanezca detenido por un mes. La intención de la fiscalía es llevarlo a juicio y solicitar la prisión efectiva. “Este hombre tiene otras ocho causas más de violencia cuya víctima ha sido otra ex novia”, señaló con preocupación Azar.

El hombre fue demorado el sábado a pocos metros de la vivienda de su ex novia, a la que tenía prohibido acercarse por una restricción del Juzgado de Familia.

El hecho ocurrió minutos antes de las 23, cuando los efectivos de la Comisaría Primera se encontraban entrevistando a una mujer en la calle Entre Ríos. Fue ella quien observó cómo el hombre pasaba por el lugar a baja velocidad en una camioneta Chevrolet S10.

El agresor, al ver a la Policía, intentó huir pero fue interceptado minutos más tarde sobre calle Maestros Neuquinos.

400 mensajes de texto con amenazas recibió la víctima.

“Te voy a cortar la cara”, fue una de las tantas amenazas que recibió la joven por mensajes.

Botón antipánico

La mujer de 25 años hace dos semanas que tiene el botón antipánico. Su ex novio ha violado sistemáticamente las restricciones de acercamiento.