En un rito satánico, mató a su novia y le comió el corazón

También debía cortarle los senos y usarlos de alimentos. Al despreciable rito se sumó su mamá, quien también atravesaba una crisis de falta de dinero. "Tengo gran arrepentimiento y me siento muy mal por haber hecho tal cosa a mi novia. Me he sentido mal desde el momento que lo hice", declaró en su confesión el asesino. Luego de esta autodenuncia, la Policía detuvo también a un pastor del templo y lo acusó de cocinar el corazón y los senos de la víctima.

