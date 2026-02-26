EN VIVO: el Senado aprobó la modificación a la ley de glaciares

Live Blog Post

Bullrich: "siempre hay un pero que impide que la Argentina pueda crecer"

"Es más fácil un país en el que la lógica corporativa feudalista le gana al capitalismo desarrollado. Aquel que le da a la gente la libertad de usar todos los recursos que la tierra, el país, da para sus habitantes". "Acá parece que la Argentina tiene la obligación de ser un país pobre".

Bullrich

Afirmó que la dicotomía ambiente es una "que hace pobre a los argentinos". "Es una que piensa en una sola dimensión; no puede pensar que se puede compatibilizar total y absolutamente la capacidad de un pueblo de pensar en sus recursos estratégicos hídricos y en sus recursos mineros o de cualquier otro tipo", agregó.

"Terminemos con la falsa elección. No es agua o trabajo. Es un país que cuida su agua como lo hacen tantas provincias y que tiene que cuidar su trabajo y su producción y la capacidad de desarrollarse", siguió.

La senadora hizo un paréntesis para comentar que el acuerdo Mercosur-UE ya fue promulgado por el presidente, convirtiendo a Argentina en el primero en hacerlo.

Por último, afirmó que el proyecto de reforma no toca la columna vertebral de la ley de glaciares. "El artículo uno está exactamente igual", dijo.

"El ambientalismo de hoy es un ambientalismo responsable, no uno que lo impide todo", afirmó.