EN VIVO: el Senado aprobó la modificación a la ley de glaciares

A partir de las 11 de la mañana, los integrantes del Senado se reunieron en el recinto para tratar el acuerdo Mercosur-UE y la modificación de la Ley de Glaciares. Cerca de las 15:30 se aprobó el acuerdo, mientras que sobre las 21 se dio media sanción a la ley.
Los cambios propuestos en el proyecto de la Ley de Glaciares permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y dejando más flexibilidad para el posible desarrollo económico.
26-02-2026 20:52
Resultó aprobada en general la modificación de la Ley de Glaciares
Con 40 votos a favor, 31 votos en contra y una abstención, el Senado dio media sanción al proyecto de modificación de la ley 26639. La única abstención fue de la senadora por Neuquén, Julieta Corroza.
26-02-2026 20:27
Bullrich: "siempre hay un pero que impide que la Argentina pueda crecer"
"Es más fácil un país en el que la lógica corporativa feudalista le gana al capitalismo desarrollado. Aquel que le da a la gente la libertad de usar todos los recursos que la tierra, el país, da para sus habitantes". "Acá parece que la Argentina tiene la obligación de ser un país pobre".
Afirmó que la dicotomía ambiente es una "que hace pobre a los argentinos". "Es una que piensa en una sola dimensión; no puede pensar que se puede compatibilizar total y absolutamente la capacidad de un pueblo de pensar en sus recursos estratégicos hídricos y en sus recursos mineros o de cualquier otro tipo", agregó.
"Terminemos con la falsa elección. No es agua o trabajo. Es un país que cuida su agua como lo hacen tantas provincias y que tiene que cuidar su trabajo y su producción y la capacidad de desarrollarse", siguió.
La senadora hizo un paréntesis para comentar que el acuerdo Mercosur-UE ya fue promulgado por el presidente, convirtiendo a Argentina en el primero en hacerlo.
Por último, afirmó que el proyecto de reforma no toca la columna vertebral de la ley de glaciares. "El artículo uno está exactamente igual", dijo.
"El ambientalismo de hoy es un ambientalismo responsable, no uno que lo impide todo", afirmó.
26-02-2026 20:04
"Pasan de un paradigma científico a un paradigma discrecional abierto"
La senadora justicialista por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, criticó el proyecto de reforma afirmando que la ley vigente está sostenida por bases científicas y ratificada jurídicamente por la Corte Suprema, mientras que la reforma no.
"Esta ley genera todo lo contrario a lo que dicen los que defienden esta ley que va a generar. Donde había certidumbre de la Corte, ahora hay incertidumbre. Pasan de un paradigma científico a un paradigma discrecional abierto", declaró.
La legisladora afirmó que el proyecto aporta incertidumbre con el uso de términos inciertos. "Habla de 'alterar de un modo relevante'. ¿Qué es alterar de un modo relevante?", cuestionó. "¿Esto creen que no es judiciable? ¿Creen que esto genera seguridad jurídica para grandes inversiones?", agregó.
26-02-2026 19:24
Una senadora por Chubut afirma que la reforma es "constitucionalmente inadmisible"
En su intervención, la senadora por Chubut, Edith Terenzi, citó una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) llegando a la conclusión de que la modificación de la ley de glaciares significa un retroceso normativo.
"La incorporación de la jurisprudencia de la Corte Suprema confirma que el proyecto de modificación de la ley 26639, primero, desconoce la competencia del Congreso para fijar presupuestos mínimos ambientales; segundo, vulnera el carácter inderogable del piso de protección ambiental; tercero, invierte el principio precautorio; cuarto, desnaturaliza la evaluación de impacto ambiental; quinto, introduce una regresión normativa incompatible con el derecho ambiental argentino", dijo citando al representante de La Rioja en el COFEMA.
"La reforma propuesta resulta jurídicamente improcedente y constitucionalmente inadmisible", dijo.
"Impulsar esta reforma no va a generar seguridad jurídica. La ley 26639 debe preservarse y debe aplicarse íntegramente", afirmó Terenzi. "No voy a acompañar este proyecto y quiero dejar en claro que firmé en disidencia el dictamen del plenario de la comisión de ambiente y minería".
26-02-2026 17:24
Martín Soria: "no es una ley técnica, es una reforma ideológica"
El senador por Río Negro expresó que, "no es casualidad que estemos tratando esta modificación a la ley de glaciares y mañana estemos tratando la flexibilización a la que ustedes llaman modernización laboral".
"Estamos ante una avanzada del oficialismo bajo el disfraz de que quieren mejorar la ley, aggiornarla, darle claridad, no hay ninguna claridad que darle". Afirmó que la intención del Gobierno es excluir la restricción de explotación en las zonas glaciales y periglaciales conocidas como "glaciares de escombro, lo que en Río Negro, Neuquén, en nuestras cordilleras los patagónicos conocemos como 'nieves eternas' en las altas cumbres". Explicó que estos representan entre el 25% y el 50% del "recurso hídrico cuencas abajo en provincias que vienen de dos veranos de incendiarse".
26-02-2026 16:46
"Es un retroceso institucional": el peronismo rechazó la Ley de Glaciares
El legislador del bloque Justicialista, Daniel Pablo Bensusán, reivindicó a los manifestantes de Greenpeace, que más temprano protagonizaron un enfrentamiento con la policía en las inmediaciones del Congreso.
Y adelantó su rechazo a la Ley de Glaciares y advirtió: "Si se aprueba, rápidamente va a estar judicializada".
"Lo que se pierde hoy, no se recuperará mañana", remarcó en defensa de los glaciares y sentenció: "Es un retroceso institucional".
26-02-2026 16:25
"¡Estamos cambiando la historia para siempre!"
La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue una de las primeras en festejar esta aprobación. Previo a la sanción positiva en la Cámara Alta, Uruguay se convirtió en el primer país en dar el visto bueno al acuerdo UE-Mercosur.
"Argentina y sus provincias entran un mercado enorme y con miles de oportunidades", expresó la ex ministra de Seguridad a través de X. Y cerró: "Presidente @JMilei, ¡estamos cambiando la historia para siempre!".
APROBAMOS EL ACUERDO DEL MERCOSUR CON LA UNIÓN EUROPEAArgentina y sus provincias entran un mercado enorme y con miles de oportunidades.Presidente @JMilei, ¡estamos cambiando la historia para siempre! pic.twitter.com/Vywgb1I4sS
ARGENTINA ACABA DE RATIFICAR EL ACUERDO MERCOSUR-UNION EUROPEA EN EL CONGRESO.Nos comprometimos a tratarlo y aprobarlo en extraordinarias. Cumplimos. Felicitaciones y agradecimiento a nuestro equipo en el Congreso liderado por @MenemMartin y @PatoBullrich. La… pic.twitter.com/ovyTrOqkiN
El Senado aprobó el acuerdo Unión Europea-Mercosur
Con el apoyo de bloques aliados y la oposición, el oficialismo logró la aprobación del acuerdo con 69 votos positivos, 3 negativos y 0 abstenciones.
De esta forma, el parlamento argentino convirtió en ley el aval para el pacto comercial que lleva más de dos décadas negociándose. Ahora resta que el Poder Ejecutivo lo reglamente y lo publique en el Boletín Oficial.
Mientras, el debate continúa en la Cámara Alta con la Ley de Glaciares.
26-02-2026 13:47
El canciller Pablo Quirno presente en el Senado
El canciller Quirno se encuentra en la Cámara Alta, donde sigue el debate en sesión del acuerdo Unión Europea-Mercosur en sesión en la Cámara Alta. El funcionario fue uno de los principales impulsores del convenio.
Su presencia se da en un contexto de negociaciones para acortar la lista de oradores y acelerar la votación, que el oficialismo busca adelantar en una sesión clave para la agenda internacional del Gobierno.
26-02-2026 12:05
El peronismo confirmó que acompañará el acuerdo Mercosur-UE
Así lo confirmó el senador por Chaco, Jorge Capitanich (Justicialista), adelantó, sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.
"Nuestro bloque acompañará la votación con respecto a este tratado con observaciones de algunos de nuestros miembros, en virtud de la heterogeneidad de impacto que esto significa. Queremos expresar que todo acuerdo de carácter comercial requiere acompañamiento de medidas de carácter complementario", expresó en el recinto.
En este sentido, planteó que desde el bloque impulsarán desde el inicio de las sesiones ordinarias la creación de una comisión bicameral de seguimiento de los tratados comerciales y un esquema multilateral de negociación con mayor participación.
Además, indicó la necesidad de comités específicos para acompañar a las pymes y mitigar posibles efectos adversos.
26-02-2026 11:31
Aprobaron la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la UE
El Senado aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, con 38 votos positivos, 31 negativos y una abstención.
Esta decisión contó con el respaldo del oficialismo y bloques aliados, aunque el ex diputado se llevó varias críticas. Una de ellas fue por parte de la senadora de Convicción Federal, Carolina Moisés, quien planteó: "Voy a hablar por mi y voy a votar en contra de este embajador. En términos personales creo que Iglesias está lejos de tener las características necesarias que tiene que tener un diplomático. El Gobierno va a tener problemas con esta designación".
Calificó a Iglesias como "un hombre misógino, violento e ignorante", al sostener que "está lejos de tener las características de un diplomático y más cerca del lumpenaje".
26-02-2026 11:19
Hay quórum para tratar la Ley de Glaciares
El oficialismo consiguió quórum y se prepara para debatir este jueves, la reforma de la Ley de Glaciares y el acuerdo UE-Mercosur.
26-02-2026 08:40
Más de 10 activistas y un camarógrafo fueron detenidos afuera del Congreso
Activistas ambientales de Greenpeace fueron detenidos este jueves en el Congreso cuando realizaban un reclamo contra la Ley de Glaciares que se tratará desde las 11 de la mañana en el Senado.
Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo y se pronunciaron en la escalinata, sentados en inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción.
Detuvieron a 12 activistas de Greenpeace que protestaban en el Congreso
Además arrestaron a un camarógrafo, que resultó visiblemente herido.
26-02-2026 08:37
El Gobierno avanzar este jueves con la reforma de la ley de Glaciares
A partir de las 11 la Cámara Alta se prepara para debatir las modificaciones que apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.
El oficialismo necesita 37 senadores en sus bancas para abrir el recinto con el quorum reglamentario. Cuenta entre los 21 propios, liderados por Patricia Bullrich, y los aliados entre 45 y 47 legisladores.
