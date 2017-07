"En Zapala o en Europa, siempre estaré a su lado"

“Estoy contenta, feliz de lo que mi hijo ha hecho. Chocha con todos sus logros y todos los buenos momentos que está pasando en el fútbol”, celebra en la charla telefónica con este diario.

Consultada sobre si lo va a extrañar, como era de esperar admite: “Y sí, esa nostalgia como madre de tenerlo un poco más lejos la voy a sentir...”. Sara no puede completar la frase, da la sensación de que la embarga la emoción. “Sí, es así”, confirma cuando le preguntamos.

De todos modos, prevalece la felicidad. La suya, la del barrio, la de todo Zapala, la de una provincia, como la de Neuquén, que hoy saca pecho con el éxito del crack que dejará Racing por 9,5 millones de dólares y será el nuevo refuerzo de Sporting Lisboa.

“La gente está contenta, lo noto en la calle”, valora la señora.

A Sara no le gustaba salir de su querida Zapala. Pero Marcos se mudó a Buenos Aires y los viajes comenzaron a ser frecuentes. Ahora confía: “No me imagino yendo a Europa, pero así como me acostumbré a viajar a Capital Federal, voy a tener que viajar para allá. Siempre para estar a su lado, como fue siempre, como toda mi vida haré lo que tenga que hacer para acompañarlo y apoyarlo. En Zapala, Buenos Aires o ahora en Europa”, señala la esforzada mujer, que tuvo el gran gesto de dialogar con LM Neuquén en un sábado de descanso. “La verdad que estoy contenta por nosotros, por él, por mis hijos, por mi familia”, reitera para resumir la alegría que embarga al entorno del mediocampista zurdo. Sara está al tanto de todo lo que genera Marcos en los medios. Agradece al diario por el apoyo y dice que leyó la emotiva despedida que Guillermo Andino, un hincha famoso de Racing, le dedicó a Marcos vía LM Neuquén.

Madre hay una sola. Sara, en su rol, también la rompe.