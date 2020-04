En diálogo con LU5 AM600, el vecino se mostró orgulloso de su accionar, y como si fuera poco, se enteró que el dinero le pertenecía a un comerciante de la villa–del cual no se filtraron datos-, el cual lo conoce a Nicolás.

“Cuando entramos con mi esposa al cajero vimos la cartuchera y lo primero que hice fue abrirla porque me la imaginé como una cartuchera común, con papeles y lapiceras; y al abrirla vimos un montón de dinero. En ese momento, ella me dice ‘yo me quedo pagando cuentas y vos anda a la comisaria a dejar la plata’. Cuando fui a la comisaria, ahí me hicieron el acta, y con el oficial contamos 69.320 pesos”, resumió el vecino, sobre lo ocurrido horas atrás.

En ese momento, el hombre desconocía a quien le pertenecía el dinero y reveló que dentro de las instalaciones del BPN también encontró dos marcados y un cargador, el cual llevaba el nombre “Sol” en una etiqueta.

González también contó que la noticia se hizo viral en el pueblo y todos los vecinos lo felicitaron, incluso el intendente de Villa Pehuenia, Sandro Badilla. “La noticia se viralizó en las redes y todo el mundo me llamó felicitándome, incluso el intendente.... Uno no espera nada a cambio, sólo gratifica el poder hacer una buena obra” y agregó que “ser buena gente cada día” y demostrar la “educación que se me inculcó”, lo inspiran a sacar lo mejor de sí mismo.

En ese momento, el conductor del programa de la emisora, Pancho Casado, le informó que el dueño del dinero ya lo había reclamado en la comisaria. “Apareció el dueño, y es Villa Pehuenia. Es un comerciante chico de la localidad ‘Le vamos agradecer a Nico, que lo conocemos muy bien’, dice el mensaje que nos llegó”, expresó el locutor, dando datos del afortunado vecino.

Por último, Nicolás resumió cual es la situación de la localidad con respecto a la pandemia por el COVID-19, que azota a todo el mundo. “Estamos cuidándonos muchos pero estamos muy tranquilos. Como empleado público del municipio, hemos trabajado mucho. Creo que vamos bien en Villa Pehuenia”, finalizó.

