Qué pasará en Neuquén es la pregunta. Por estas horas, el gobernador Omar Gutiérrez analiza los pasos a seguir mientras mantiene constantes reuniones por teleconferencia con los integrantes del comité de emergencia provincial, con los miembros de su gabinete y con todos los jefes comunales.

En principio, todo hace suponer que no habrá grandes modificaciones a la cuarentena actual, vigente desde el pasado 20 de marzo.

Si bien, tal como lo dispuso el gobierno nacional, podrán abrir los bancos con restricciones, los talleres mecánicos, las gomerías y las casas de electrodomésticos sólo para el cobro de cuotas, es probable que en Neuquén no se habilite mucho más.

Argumentos para mantener la cuarentena

En el gobierno provincial sostienen que están dando buenos resultados las medidas que se han tomado para reforzar el aislamiento de los ciudadanos. Consideran que la decisión de prohibir la circulación total durante los domingos, y los días de semana después de las 20, con el cierre de la actividad comercial incluido, ha tenido éxito.

Es más, un estudio de Google muestra a Neuquén con muy buenos indicadores de cumplimiento de la cuarentena comparada con el resto del país.

El informe indica que la provincia es líder en dos variables. Una es que el movimiento y presencia en espacios públicos se redujo drásticamente, con un 96% menos de movilidad en las actividades al aire libre.

Y la otra es en relación al trabajo en la casa o “home office”, con un 72 por ciento menos de presencia en las oficinas y áreas de trabajo, cuando el promedio en el país es de entre un 40 y 45%. A estos números también se aferran para seguir en la línea actual.

Omar Gutierrez on Twitter En reunión por videoconferencia con el Comité de Emergencia e intendentes de nuestra provincia, dialogamos y analizamos nuevas medidas. ¡Gracias a todos y todas por el trabajo que estamos llevando adelante en equipo! #JuntosPodemosMás pic.twitter.com/omh2JHo8mT — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) April 11, 2020

Además, se sostiene desde Provincia que en materia sanitaria las decisiones han sido las correctas. Con la posibilidad de hacer treinta test por día en el Laboratorio Central, se agilizan los tiempos para la detección de casos positivos de coronavirus y sus consiguientes medidas de prevención y aislamiento de posibles infectados. Si se tuviera que aguardar al Instituto Malbrán, los resultados tardarían dos semanas más.

El decreto de obligatoriedad del uso de protectores faciales y la determinación de la Justicia que sea delito su incumplimiento viene a sumar también en esta dirección.

En este contexto y con el triste ejemplo de lo que ocurrió en Loncopue con el asado que provocó una ola de contagios de coronavirus, es que es una fija que no habrá grandes modificaciones a la cuarentena por la pandemia en Neuquén. Quizás pueda haber alguna excepción en algún rubro particular, pero no mucho más que eso.

