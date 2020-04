En el primer tramo de la conferencia, un Fernández secundado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Interior y Salud, Wado de Pedro y Ginés González García, respectivamente, se dedicó a mostrar con gráficos confeccionados por Presidencia el valor de la cuarentena.

Embed

“Les pido que hagamos un repaso del problema que tenemos. Estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado, seguimos sin conocer la vacuna o el remedio que la evite. Todos los infectólogos coinciden en que tenemos que mantenernos en la casa de cada uno, para aletargar el el contagio del virus”, sostuvo en el inicio de la conferencia mientras se presdiponía a mostrar una serie de infografías para explicar el valor del aislamiento.

"Al principio, cada 3 días se multiplicaba el contagio. Ahora es cada 10 días. Eso es achatar la curva", explicó.

“Según las proyecciones iniciales, hoy tendríamos que haber tenido 45 mil casos y tenemos 1975. El esfuerzo no es en vano, tiene sentido", recalcó al referirse al efecto de la cuarentena. Incluso comparó la amplia diferencia que se registra en los casos positivos de la Argentina con países de la región, como Brasil y Chile, además de los más afectados en el mundo, Estados Unidos, España e Italia.

covid 19 i proyeccion de casos.PNG

En ese momento, decidió frenar su exposición para solidarizarse con los familiares de las 82 víctimas fatales que se registraron hasta este viernes en el país.

Y prosiguió con su explicación: “Si nosotros seguimos manteniendo la cuarentena, seguramente mantengamos este ritmo bajo de contagio. Todo lo que acabamos de ver -en referencia a los gráficos- lo único que está demostrando es que la cuarentena tiene sentido, hemos logrado”

Embed

“Estamos muy lejos de haber contenido a la enfermedad. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio. La única posibilidad que tenemos es seguir haciendo lo que estamos haciendo. No es verdad que todo esto es inútil. Si hubieran sido 45.000 los infectados, no quiero pensar la cantidad de muertes que hubiéramos tenido”, enfatizó el Presidente.

Respecto a cómo continuará el aislamiento social, preventivo y obligatorio, comentó: “Nosotros hemos decido seguir con la cuarentena exactamente con las mismas características que hasta hoy. Vamos a seguir exactamente igual en las grandes ciudades y centros urbanos. Ayer, cuando hablamos con los gobernadores, les pedimos que ellos nos expliquen cómo levantarla en algunos lugares puntuales”.

De esta manera, Fernández confirmó que sí se evaluarán en los próximos días se analice cómo se mantendrá la cuarentena en zonas rurales ya de por sí aisladas donde no hay positivos o en pequeñas urbes que no hayan sido víctimas del Covid-19.

Y al respecto agregó: “Hemos escuchado los casos de las comunidades y actividades. A partir de mañana, el Jefe de Gabinete -Cafiero- y el ministro del Interior -De Pedro- se comunicarán con cada gobernador para determinar los lugares de la cuarentena comunitaria y nosotros analizaremos la factibilidad de esto. Iremos viendo, poco a poco, dónde podemos focalizar la apertura de la cuarentena. Eso va a ocurrir a partir del decreto que se publicará mañana”.

fernandez cuarentena anuncio quinta olivos.jpg

En ese sentido, el Presidente remarcó que cuenta con el aval de los asesores científicos y técnicos con los que se reunió durante la tarde del viernes en la Quinta de Olivos.

Acerca de las actividades que podrían comenzar a trabajar con protocolos sanitarias, informó: “Hay algunas actividades que vamos a permitir, necesitamos que estén habilitados los talleres de autos para reparar los patrulleros y ambulancias. Lo mismo vamos a permitir con las gomerías”. Respecto a ese punto, es las próximas horas se darán a conocer los detalles y los rubros específicos.

También se refirió al drama de las personas que necesitan salir de sus hogares por cuestiones de salud. “Estamos analizando permitir la salida de personas discapacitadas con una persona que la acompañe, solo por su zona de cercanía”, aclaró en referencia, sobre todo, a aquellos que necesiten continuar con terapias que les permita sobrellevar el encierro.

Consciente del esfuerzo por parte de la población para mantener la cuarenta, Fernández suplicó: “Seguimos peleando con un enemigo invisible, por lo tanto, debemos preservarnos. Les pido que como hicieron hasta ahora se queden en sus casas, que es lo que permite que tengamos estos primeros resultados”.

Por último, antes de darles lugar a las preguntas de los periodistas presentes, habló de aquellos sectores más golpeados por la baja de la actividad económica.

alberto-fernandez-coronavirus-gobierno.jpg Télam

“De un punto del PBI se vuelve y yo sé que los tiempos peores no han pasado. Quiero que todos sepan que el Estado está presente y vamos a seguir estándolo. En este momento, mi problema no es el gasto público, es la salud de los argentinos. Estamos preocupados por algunos sectores de la clase media, fundamentalmente a los monotributistas de las categorías C y D”, comentó al tiempo que informó que el Poder Ejecutivo analiza medidas que lleguen a esos sectores.

De esta manera, entre el sábado y el domingo se darán los detalles de la cuarentena, aunque se destaca que se mantendrá de la misma manera que hasta ahora, aunque con algunas nuevas actividades entre las excepciones.

