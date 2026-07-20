Encontraron muerta a una joven de 22 años en un pozo ciego: la confesión del asesino

La mujer estaba desaparecida desde el 12 de julio. Cámaras de seguridad la captaron en sus últimos momentos con vida.

La búsqueda de una joven de 22 años terminó de la peor manera cuando confirmaron el hallazgo de su cuerpo. Cómo fueron los últimos momentos previos a su desaparición y quién es el único sospechoso detenido por el femicidio.

Karina Cáceres era madre de un nene de siete años y estaba desaparecida desde el 12 de julio. Durante varios días, investigadores, familiares y fuerzas de seguridad intentaron reconstruir sus últimos movimientos a través de cámaras de vigilancia y distintos rastrillajes realizados en el partido bonaerense.

Todo dio un giro cuando familiares del sospechoso lo reconocieron en imágenes difundidas públicamente. Poco después, el propio hombre les comunicó que había asesinado a la joven.

La escalofriante confesión del femicidio

La investigación comenzó el lunes, cuando la pareja de la joven se presentó en una dependencia policial para denunciar que desconocía su paradero. El hombre declaró que había visto a Karina por última vez durante la madrugada anterior, después de una discusión ocurrida dentro de la vivienda que compartían.

Karina Cáceres fue encontrada muerta en una vivienda de José C. Paz.

En su testimonio, explicó que ambos se fueron a dormir y cuando despertó, ella ya no se encontraba en el lugar. También sostuvo que la joven solía retirarse de la casa después de algunas peleas, aunque regresaba poco tiempo después.

A partir de esa denuncia, los investigadores iniciaron una revisión de las cámaras instaladas en la zona. Una de las grabaciones permitió establecer que, alrededor de las seis de la mañana del lunes, Karina caminaba junto a un hombre mientras llevaba su bicicleta. Esa secuencia se convirtió en uno de los principales elementos de la causa.

Los efectivos ampliaron el relevamiento de cámaras y realizaron búsquedas en distintos sectores, pero durante los primeros días no lograron establecer hacia dónde se dirigieron ni qué ocurrió después.

La difusión pública de las imágenes resultó determinante. Familiares del hombre que caminaba junto a la víctima lo reconocieron como Ignacio Daniel González, de 35 años, y se comunicaron con las autoridades para aportar información.

La confesión que llevó a la vivienda del sospechoso

De acuerdo con la investigación, González llamó por teléfono a integrantes de su familia y les confesó que había asesinado a Karina Cáceres. En esa conversación también indicó que ocultó el cuerpo dentro del pozo ciego de una propiedad situada sobre la calle Suecia al 4200.

Karina Cáceres fue encontrada muerta en una vivienda de José C. Paz.El femicidio de la joven de 22 años conmocionó a José C. Paz.

Los familiares dieron aviso a la Policía y la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda del barrio Sol y Verde. Bomberos, peritos y agentes especializados ingresaron al terreno y comenzaron a inspeccionar el pozo séptico señalado por el sospechoso.

Durante el procedimiento encontraron el cuerpo de la joven. La confirmación puso fin a varios días de búsqueda y transformó formalmente el expediente en una investigación por femicidio en José C. Paz.

En la propiedad también secuestraron distintas prendas que pertenecerían a la víctima. Los investigadores encontraron además ropa compatible con la utilizada por el sospechoso en las cámaras de seguridad y partes de la bicicleta de Karina, que estaba cortada en varios pedazos.

El sospechoso quedó detenido

Los investigadores determinaron que González viajó el mismo lunes hacia Charata, Chaco. Allí se presentó voluntariamente en una comisaría y confesó el asesinato. Quedó detenido y la Justicia bonaerense solicitó su traslado, ya que deberá ser indagado y conocerá formalmente la acusación en su contra.

La causa también incluirá el análisis de los teléfonos celulares, las comunicaciones realizadas durante las horas posteriores a la desaparición y los recorridos efectuados por el acusado. Las imágenes de vigilancia serán cotejadas con las prendas secuestradas y con el resto de las pruebas encontradas durante el allanamiento.

La Justicia ordenó además la autopsia al cuerpo de Karina Cáceres. El estudio forense deberá establecer la causa de la muerte, el momento aproximado del ataque y las lesiones que sufrió la víctima.