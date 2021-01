Encuesta en Barcelona da pie a Messi para que se vaya en junio

Sin embargo, no solamente las opiniones internas son las que cuentan, sino que las de los socios e hinchas también son importantes y a veces son consideradas las más importante pues, significan un gran peso económico para el Barcelona .

En ese sentido, una consultora hizo una encuesta para saber cuántos están de acuerdo con la permanencia de Messi dentro del Barcelona, pero con el club aceptando los términos del argentino, y sí, la mayoría quieren que Messi se quede, pero igual esa mayoría está en desacuerdo que sea bajo las condiciones del jugador y no con las del Barcelona , teniendo en cuenta la crisis económica y política que atraviesan los del Camp Nou.

MESSI CADIZ.jpg Muchos socios del Barcelona no están de acuerdo con que el club se rinda a las exigencias de Messi para su renovación.

un 52,2% está a favor de que Leo renueve su contrato y continúe en el club donde hasta ahora jugó toda su carrera, aunque si se tiene en cuenta toda la muestra, solo un 14,5% lo harían sin condicionamientos y bajo los pedidos que el crack hiciera. Un 37%, en cambio, quiere seguir viendo a Messi vestido de azulgrana siempre y cuando acepte una rebaja de sus ingresos.

Pero lo más sorprendente es que hay un 46,8% que quiere decirle adiós al mejor jugador de la historia del Barcelona y uno de los más destacados de todas las épocas. De los 220 socios que fueron consultados, el 33,6% le abriría las puertas porque él quiere irse y prefieren no tenerlo entre sus filas, mientras que el 13% simplemente lo dejaría ir: no haría ningún esfuerzo e incluso creen que su salida facilitaría la renovación del equipo. ¿Dónde se encuentra el mayor rechazo a la permanencia de Leo en el club? Entre los más grandes. Casi el 22% de los socios de entre 50 y 64 años no sacrificarían nada para retenerlo.

De la vereda de enfrente, el 30% de los jóvenes asociados de entre 18 y 34 años lo quiere sí o sí, algo similar a lo que piensan las mujeres consultadas, que en un 22,4% pretenden seguir disfrutando del 10 argentino. Otro dato sorprendente es que de los que votarían a Joan Laporta, actual candidato y ex presidente del Barcelona que dijo que confía en la renovación de Messi, sólo el 13% lo retendría a cualquier precio.