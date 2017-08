Endemol sigue sin pagar sus grandes premios

Desde que los anunciaron campeones del ciclo ya pasaron 113 días y, hasta ahora, Endemol no les dio respuestas alentadoras sobre la obtención de su premio. “Recién hace tres días tuvimos la primera reunión sobre la casa que tanto anhelamos y ganamos en buena ley, y las respuestas no son para nada alentadoras. La productora nos contó que aún no tienen el terreno para colocar la casa. Nos dicen que es muy difícil conseguir uno y un montón de problemas que de a poco van desgastando y frenando nuestros objetivos. Hoy estamos tristes y nos sentimos usados”, expresó Facundo en sus redes sociales.

“Estamos cansados de no tener una respuesta clara de esto. Tengo ganas de dormir tranquilo y tener la seguridad de que cumplirán”, concluye su escrito.

Ante las rápidas repercusiones del caso y buscando apagar la polémica, Endemol hizo circular un comunicado en el que detallan que según el contrato que ambas partes firmaron, tienen 180 días hábiles para entregar el premio, por lo que aún les resta muchísimo tiempo para poder cumplir con lo pactado.

En el pasado, la productora recibió otras denuncias por no cumplir con el pago de los premios, y siempre terminaron argumentando que tienen un plazo mayor para poder concretarlos, cosa que los participantes de los diferentes ciclos no parecen tener muy en claro.