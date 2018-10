Enojado porque su novia lo dejó, le arrancó el labio

Kayla, que tiene 19 años y es de la ciudad de Greenville, Carolina del Sur, recuerda el momento con espanto porque quiso evitar el beso y no imaginó que la actitud de su ex sería tan agresiva. A la chica le quedaron cicatrices permanentes, aunque se siente aliviada de ya no tener nada que ver con Seth Aaron Fleury, de 23 años, quien quedó preso por su ataque agravado por tratarse de violencia de género.

La pareja había comenzado su relación en 2016 y durante el tiempo que estuvieron juntos ella lo recuerda como un hombre amable que la “trataba con propiedad”. Sin embargo, cuando ella decidió cortarle, aceptó una nueva reunión con él, quien tenía la esperanza de recibir otra oportunidad. Pero esa opción no era manejada por Kayla, quien quería romper definitivamente, lo que violentó a Fleury, quien al tratar de besarla de prepo le arrancó un pedazo de labio.

“Nunca esperé que fuera capaz de hacer eso, nunca pensé que físicamente me mordería. Me había traído flores y tarjetas para que volviera con él. Después de leer las tarjetas, me preguntó si tenía algo para decir y yo le dije que no había aceptado verlo para retomar la relación”, contó la mujer, quien debió someterse a una cirugía plástica en la que recibió más de 300 puntos de sutura. Además, el daño causado por el ataque la dejó con un movimiento limitado alrededor de su boca.