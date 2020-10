Enterate cuáles han sido los cambios en Whatsapp en el 2020

WHATSAPP2.jpg Modo oscuro de Whatsapp.

Mensajes que se autodestruyen:

WhatsApp llevaba tiempo probando los “Mensajes que desaparecen” o “Dissapearing messages” en inglés. Esto es básicamente una función que permite que esos mensajes sólo sean visibles durante un lapso de tiempo que se define antes de enviarlo. Esto, que puede tener sentido para grupos, no lo tiene tanto para chats individuales de la aplicación en este 2020.

Por esa razón, la función de mensajes que desaparecen o se autodestruyen llegó en 2020 a los grupos de WhatsApp. El administrador podrá elegir que los mensajes desaparezcan entre 1 hora, 1 día, 1 semana, 1 mes o un año, o bien optar porque no desaparezcan como pasa actualmente en la aplicación.

Anuncios y publicidad:

Siempre se ha hablado de la necesidad de WhatsApp de monetizar la aplicación y todo apuntó a principios de este mismo año 2020 que la compañía iba a dar pasos en este sentido. Esto fue confirmado en mayo del año pasado con vistas a implementarse en 2020.

Sin embargo, durante el mes de abril del 2020, se vio cómo WhatsApp reculó y, por el momento, no mostrará anuncios en la aplicación. Ahora bien, la última palabra no está dicha y podríamos ver cómo los de Mark Zuckerberg vuelven a cambiar de opinión, algo que no se descarta.

Dispositivos sin soporte iOS y Android:

Desde el 31 de diciembre de 2019 es imposible utilizar la aplicación de WhatsApp en móviles Windows Phone. Además, a partir del 1 de febrero de 2020, WhatsApp dejó de funcionar en todas las versiones de Android anteriores a Android 2.3.7 Gingerbread (incluido), siendo necesario tener al menos Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich.

En el caso de iPhone, a partir del 1 de febrero de 2020, WhatsApp dejó de funcionar si tenemos iOS 8 o alguna versión anterior. Es decir, será necesario contar con iOS 9 para que WhatsApp funcione y más concretamente, con iOS 9.3.6 ya que soluciona un grave error relacionado con el GPS del móvil.

Búsqueda de fotos y documentos:

Una de las novedades de WhatsApp en 2020 de la que menos se habló, fue de la búsqueda de fotos y documentos. Esta nueva búsqueda inversa funciona de forma similar a Google Imágenes y nos permitirá encontrar fotos o documentos de forma rápida.

Código QR para añadir contactos:

WhatsApp llevaba trabajando algún tiempo en la posibilidad de compartir nuestro contacto con otra persona mediante el escaneo de un código QR dentro de la aplicación. Ahora está localizado en la sección de Perfil de nuestro móvil. Gracias a este código podremos añadir contactos de forma mucho más sencilla y rápida, aunque es posible que los más beneficiados de esta función serán sobre todo las empresas que utilicen WhatsApp Business, ya que pueden poner el código QR en su establecimiento.

WHATSAPP3.jpg Código QR de Whatsapp.

Navegador integrado:

ya dejó de ser necesario abrir los enlaces que nos pasan por WhatsApp desde un navegador externo. La popular aplicación de mensajería instantánea trabajó en incorporar su propio navegador integrado para ver directamente los enlaces que nos envíen por mensajes, ya sea de Grupos o en chats individuales.

Mejoras en la cámara:

WhatsApp tiene su propia aplicación de cámara con algunas funciones especiales, aunque es cierto que podía ofrecer algo más como ya ofrecen Instagram o Snapchat. Eso precisamente fue lo que hizo en 2020 con nuevos filtros o la opción de realizar animaciones de hasta 7 segundos al estilo boomerang.

Mensajes de voz sin abrir WhatsApp:

Los mensajes de voz cada vez se utilizan más e incluso hay quien se comunica casi exclusivamente de esta forma. Para dar más opciones a los usuarios, WhatsApp permitió escuchar los mensajes de voz desde las notificaciones como ya hace con las imágenes que nos envían.

Varios dispositivos con una cuenta:

Si el modo oscuro fue una novedad, esta es una de las novedades más importante. Hasta ahora, salvo “chanchullos” con WhatsApp Web, era imposible tener la aplicación en varios dispositivos. Esto es clave para usarla en tabletas y móviles al mismo tiempo. Su principal rival, Telegram, tiene aplicaciones para varios tipos de dispositivos que comparten la misma cuenta.

Integración con Facebook e Instagram:

Desde que Facebook anunció sus planes de fusionar Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram Direct en una única plataforma, aunque parece que tiene problemas con la FTC (Federal Trade Commission) que incluso podrían trastocar estos planes. Esta es una de las novedades de 2020 que más está en el aire ahora mismo.

Ampliar el número de participantes en videollamadas:

De nuevo hablamos de otra función en la que ha influido la crisis sanitaria del coronavirus y el confinamiento que llevamos en nuestro país. En este momento, la mayoría de personas ha encontrado su gran aliado en las apps que permiten realizar videollamadas para poder estar en contacto con sus familiares y amigos. Una manera más cercana de poder contactar con los seres queridos y podernos ver las caras.

Silenciar los grupos para siempre:

Una de las cosas que más tiempo nos hacen perder en WhatsApp son los grupos. Miles, millones de mensajes que llegan en cascada sin que los pudiéramos evitar. Y es que versión beta de WhatsApp para Android incluyó la opción de silenciar grupos para siempre.

Llamadas desde el ordenador con WhatsApp Web:

A pesar de que WhatsApp Web es un servicio muy limitado en comparación con lo que ofrecen otras versiones de escritorio de apps de mensajería instantánea, parece que la aplicación estrenará pronto una novedad importante. Y es que, según el blog especializado, WABetaInfo, el servicio ya se está preparando para tener soporte de videollamadas desde la versión de escritorio, algo que llega en un momento en el que las videollamadas están en su momento álgido, debido a la pandemia en curso que tiene a millones de personas teletrabajando.