Enterate por qué Jimena Barón desapareció de Instagram

Sin embargo, su desaparición no estaría relacionada con él, sino con el padre de su hijo Daniel Osvaldo.

Según Paula Valera, panelista del programa Intrusos, Jimena Barón desapareció de la escena pública tras el fracaso amoroso que sufrió cuando intentó reconciliarse con el futbolista.

"Ella quería vivir algo diferente y ahí es donde ella lleva a su hijo a la casa del padre. Y el padre le dice: 'Quédate unos días'. Entonces, se queda en la casa de Osvaldo. Mate va, mate viene, empezamos a darnos cuenta de que habían iniciado un toco y me voy, una relación, un algo. En un momento estaban como los perros cuando se abotonan, no había manera de separarlos", contó.

Asimismo, la periodista aseguró que Barón estaba muy contenta con la relación que tenía con Osvaldo, pero todo se terminó cuando descubrió unos mensajes comprometedores.

"Un día, ella encuentra en el celular de Daniel Osvaldo chats con otras mujeres. Y ahí fue que ella se puso muy caiducha. Se puso muy triste en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas", agregó.

De acuerdo con el relato de Valera, Barón le reclamó a Osvaldo por los mensajes y la respuesta de él fue que nunca le prometió nada.

"Ella le dijo 'sos el padre de mi hijo, vengo, me la juego mediáticamente, me están matando porque vuelvo con vos y me hacés esto'", continuó.

Jimana Barón.jpg Entérate por qué Jimena Barón desapareció de Instagram

Desde ese momento, la artista habría decidido alejarse de las redes sociales para evitar los cuestionamientos de terceras personas.

Cabe destacar que el último post que reposa en su cuenta de Instagram es del 13 de julio del presente año.