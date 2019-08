Luego del resultado de las PASO en donde el oficialismo sufrió una aplastante derrota, Amalia Granata escribió un polémico tuit en donde hacía referencia a la salud de Florencia Kirchner. Inmediatamente, una decena de usuarios salieron a responderle: "Sabes que me gustás y tus opiniones también. Pero jugar y burlarse de la salud de alguien. Vos tenés dos hijos sería muy triste que te pasara algo así. Estaría buenísimo que te retractes por respeto a todas las personas enfermas" dijo una usuaria. “Va a estar sentada en una banca, que empiece por respetarse ella y dar el ejemplo. No es eso lo que se llena la boca diciendo. No hagas lo que no te gusta que te hagan", agregó otra.