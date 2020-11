Entre el amor y el COVID-19

Sin embargo, la actriz ahora dio otra sorpresa al manifestar que no descarta la posibilidad de enamorarse de una chica. Además, la ex de Mariano Martínez confesó que tuvo coronavirus en España, país en donde se encuentra trabajando “Me veo enamorándome de alguien de mi mismo sexo. Soy muy enamoradiza y, naturalmente, siempre tuve relaciones con hombres, pero nunca diría que no me podría enamorar de una mujer. Conozco chicas increíbles de las que me podría enamorar tranquilamente”, reveló Lali.