“El 18 de junio realizo una operación de compra de un vehículo en Kumenia de Neuquén. Compro un vehículo al contado y en parte de pago entregó una Renault Duster. Se hace la operación y yo me llevo el vehículo a mi casa. En mi caso, tuve que entregar la “Solicitud Tipo "08" (Contrato de transferencia) en blanco”, inició la mujer.

“En agosto comencé a recibir multas de Buenos Aires de la Duster que entregué. Lo más llamativo es el tenor de las multas, como por ejemplo, que el vehículo estaba estacionado arriba de una vereda o que circulaba con exceso de velocidad. Cuando recibo las dos primeras el monto era casi de 3 mil pesos”, explicó.

Con las primeras multas, Viviana se dirigió a la concesionaria para pedir explicaciones. Según su relato, desde la compañía la manifestaron que su antiguo vehículo se encontraba en la central de Kumenia y que ellos se harían cargo de pagar las dos multas.

Su pesadilla no terminó ahí. Las multas siguieron llegando y desde la concesionaria no le dieron ninguna solución. “Volví a ir a Kumenia. Me atendió el gerente, un tal Rodrigo, quien me dijo que iban a transferir el vehículo y que nuevamente se iban a hacer cargo de las multas”, contó.

Hasta el día de hoy, las multas siguen llegando al domicilio de Viviana, y tras consultar a un abogado, le sugirieron que realice la denuncia de venta y que pida el secuestro del vehículo. “Cuando se entrega un vehículo a una empresa no deberían de moverlo de la concesionaria. Ahora tengo que gastar en un abogado y en la denuncia de venta, que no es nada barata”, señaló y agregó: “Hoy llame a la concesionaria y me dijeron que el vehículo está en proceso de transferencia, algo que no existe, porque está transferido o no, el trámite demanda unas horas solamente. Si sigue usando el vehículo, van a seguir llegando multas”, finalizó.

LEÉ MÁS

Compró un auto 0 Km y se le rompió a las seis horas de ponerlo en funcionamiento

Hay 5 denuncias por día contra las concesionarias

Los estafaron con un 0 km y deberán darles uno nuevo