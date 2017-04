Entró a robar y se quedó atorado en el ventiluz

“El hombre intentó ingresar por un respiradero del techo y la mitad de su cuerpo quedó atrapada, situación por la cual comenzó a pedir auxilio a los gritos. Alertados, los vecinos dieron aviso a las autoridades policiales, quienes se hicieron presentes con personal de Bomberos Voluntarios de esta ciudad”, explicaron fuentes policiales.

Los efectivos policiales y los bomberos lograron sacar al individuo del lugar donde estaba atascado y fue trasladado en ambulancia hasta el hospital local. Allí quedó en observación con custodia policial. El delincuente, identificado por las autoridades con el apellido Gamboa, sufrió algunos cortes y raspones en el cuerpo debido a la fuerza que hizo para tratar de escaparse. En realidad, el sujeto no llegó a ingresar al local para cumplir con su cometido de robo: se quedó atorado cuando se estaba metiendo por el techo. Los dueños del restaurante expresaron su sorpresa ante tal situación: “Por suerte no llegó a robar y no rompió nada, excepto el techo. Gracias a Dios no pudo entrar; de lo contrario, podría haber lastimado a alguien. Además, aquí sólo tenemos algunos electrodomésticos, nada más”.