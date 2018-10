"Lo más importante para él era la música. Pero Rodrigo se enamoró cuando me vio, éramos una pareja fiel", dijo la ex bailarina que motivó el tatuaje que el ídolo cordobés llevaba en su pecho.

"A Rodrigo lo amé mucho...Hasta me propuso casamiento, pero a los dos días se arrepintió. Con su familia me llevaba muy bien, pero Betty Olave no me quería como novia de su hijo porque yo le llevaba diez años más", contó en diálogo con Moria Casán.

"Betty se enojó después de que Rodrigo me propuso casamiento y me quiso pegar. Yo le tenía miedo...Siempre hay uno o dos en la familia que no te quieren, como pasa en todos lados", destacó.

Embed

Embed

