Érica Rivas apoyó a la modelo que acusó a Darín de acoso

En una historia de Instagram, rivas escribió: "Yo te creo @RomiSefe". "El patriarcado se va a caer", agregó luego de anteponer un corazón.

veronica-rivas.jpg

Érica también alió a bancar a Valeria Bertucelli cuando acusó al Darín de maltrato y destrato.

Seferian contó en Involucradas que Darín la abordó cuando su pareja, Florencia Bas, fue al baño. "Me pregunta si quería tomar algo, le digo que no y me mete la mano por un agujero de las calzas. Le digo 'para, te equivocaste, soy la hija de Diego, no sé si te acordás' y ahí me pide que lo perdone, que no me quiso hacer nada", señaló.

Sostuvo, que cuando Bas los vio "vino con una botella y nos dijo 'te voy a partir una botella en la cabeza a vos y a ella porque siempre me hacés lo mismo, siempre salís con pendejas'". "Se ve que son situaciones cotidianas. Sé por otras personas que ellos siempre tienen esos temas", agregó.