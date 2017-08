Érica Rivas se peleó con Darín y dicen que hubo denuncia

Un detalle más que se suma a la mala relación entre los dos actores es que Rivas no estuvo presente durante el estreno de la película. Ante esa situación, la actriz fue abordada por la prensa y se mostró enojada. “Pensé que no iban a estar, no era con prensa”, dijo Rivas a Infama con una irónica sonrisa. “No me molesta que estén, solamente que a veces hay cosas que son más privadas que otras, nada más que eso”, explicó la actriz, que se acercó a la cena del final de rodaje de Bruja, otro film que la tiene como protagonista.

Por su parte, Gerardo Romano, otro de los actores que rodó La cordillera, reconoció que existió tal pelea. “¿Qué pudo haber pasado? Que a uno le guste el otro y haya un tema de celos. Amoríos… ¡No creo que sea un quilombo de guita! Si hay un quilombo es afectivo, sentimental”, dijo el actor, que fue consultado por Luis Ventura.