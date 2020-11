Ernesto Tenembaum cruzó a Fernanda Raverta por el IFE 4

La conversación entre Ernesto Tenembaum y Fernanda Raverta comenzó bien pero la tensión se apoderó del estudio. El periodista cruzó a la titular de la Anses. "¡Perdón Fernanda! ¿Me permitís?", la interrumpió. "¿Es razonable retirar la ayuda social en un momento donde la sociedad sigue padeciendo la pandemia?", lanzó Tenembaum.

"Nunca entendí si fue una problema o una decisión del Gobierno", fustigó el conductor radial sobre la suspensión del IFE por parte del Gobierno nacional. "El Estado argentino fue el que menos ayuda volcó en comparación con el resto de los países", cuestionó el periodista.

Fernanda Raverta no dudó en responder: "No es así. En los países de la región somos el país que más está asistiendo. No me parece bien caracterizar de esta manera, no coincido con que hemos ayudado menos que otros. La Argentina ha logrado lo que no ocurre en otros lugares, con un Estado con capacidad e inteligencia llegando a nueve millones de argentinos".

Sobre las dudas del Ejecutivo para pagar el IFE 4, Ernesto Tenembaum preguntó: "¿No es incorrecto que una ayuda social tan necesitada se demore tanto?". La funcionaria respondió que se está evaluando y postergó nuevamente una decisión clara sobre cuándo será abonado.