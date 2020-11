IFE 4 no está confirmado: titular de la Anses lo negó

María Fernanda Raverta, jefa de la Anses, dice que no hay nuevo IFE

La directora de la Anses anunció que, de momento, no se puede dar una fecha de cuándo se pagaría, o no, una cuarta versión del IFE: bono de $10.000 pesos que busca apoyar a los más necesitados por la pandemia de coronavirus. "Se está evaluando porque la dinámica es bien compleja", acotó.

En recientes declaraciones radiales, María Fernanda Raverta puntualizó que desde el Gobierno Nacional, "no dejará de asistir" a quienes más lo necesiten. "A mí me gusta decir que cuando pase la pandemia vamos a estar hablando mucho tiempo de lo que logramos hacer, como haber ganado tiempo para que el sistema sanitario esté en condiciones, pero que no explotara en términos de ingresos familiares para las familias más pobres de la Argentina", finalizó.

Estas declaraciones de María Fernanda Raverta llegan dos días después de que una fuente de La Nación confirmara el pago de IFE 4 para el mes de diciembre. En la nota, fuentes consultadas indicaban que la cantidad de beneficiarios serían de unos 2.500.000 de personas, en edades comprendidas entre los 18 a 25 años. Además de mujeres jefas de hogar, sin empleo ni ingresos.

Con estas nuevas declaraciones de la titular de la Anses, los ciudadanos vuelven a la incertidumbre de si la cuarta versión del IFE llegará este año o no.