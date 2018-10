"Es la cuarta vez que mi ex intenta asesinarme"

Belén tiene 26 años y sufre violencia por parte de su ex y padre de sus hijos desde hace seis años.

“De entrada le tenía miedo, él sabía los horarios de mi familia y cuando me quedaba sola entraba a mi casa por la fuerza”, aseguró la joven y agregó que fue recién a partir de 2012, cuando se separaron, que comenzó a denunciarlo. Hoy lleva al menos 300 denuncias radicadas entre la Comisaría Quinta y en el Juzgado de Familia de Neuquén.

p28-f02-denuncia-violencia-genero-centenario.jpg

El último episodio violento que sufrió la joven fue el viernes, en su casa del barrio Sayhueque. “Eran casi las 7, me estaba por levantar para irme a trabajar. Me rompió la puerta para entrar a mi casa y zafé de que me apuñalara ahí con una tijera de costura. No sé cómo hice, le agarré la mano en la que tenía la tijera, me pegó dos piñas y ahí lo agarró mi hermana”, relató Belén que junto a sus hermanos sacaron al agresor del lugar y esperaron a la Policía durante veinte largos minutos.

300 denuncias estima Belén haber hecho en seis años

“Previamente, el jueves a la noche me había llamado y me amenazó. Me dijo ‘¿así que vos estás con fulano? A vos te voy a hacer mierda’”, recordó la joven.

Belén aseguró a LMN que no le dio importancia en el momento debido a que su ex ya la había amenazado varias veces.

Tras la agresión del viernes, la joven decidió hacer público el calvario que vive, ya que hasta ahora no ha tenido una intervención judicial que sea suficiente para resguardarla.

“El viernes fue la primera vez que usé el botón antipánico y no me sirvió, estaba confiada de que me iba a ayudar en algo. La semana pasada él me dijo ‘un tiro mío es más rápido que tu botón’. Y es la verdad”, contó indignada Belén. “Siempre lo mismo, para ellos la solución es la perimetral, pero no funciona, no me sirve. El botón y la perimetral no me sirven nada”, agregó la joven.

144

A pesar de sus centenares de denuncias y de las medidas cautelares que toman desde el Juzgado, Belén se siente desprotegida. “Esta es la cuarta vez que me intenta matar. El botón me lo dieron porque el año pasado, en julio, me quiso asfixiar”, reveló la joven.

Ese día, la salvó una llamada a su papá. “Hizo exactamente lo mismo. Entró a las 7 de la mañana y me desperté ahogada con él encima mío, asfixiándome con un almohadón del sillón. Cuando llegó mi papá, él ya no estaba y yo estaba pálida”, aseguró Belén.

p28-f03-denuncia-violencia-genero-centenario.jpg

“Hasta ahora, teniendo todas las denuncias que le hice, anda como si nada. Viene, trepa paredones y entra a mi casa, ni siquiera pasa por la puerta. Tiene impunidad total”, expresó Belén y agregó que a pesar de todas las agresiones, su ex nunca fue acusado por la Justicia penal. En este sentido, será crucial la intervención de la Fiscalía de Violencia de Género y la comunicación entre el fuero de Familia y el Penal.

La joven madre, que cuenta con el apoyo incondicional de su familia, está además preocupada por sus hijos de 7 y 6 años. “Usa a los nenes como excusa para venir a violentarme a mí, su problema es conmigo y los agarra a ellos como escudo. A la larga a mis hijos les hace mal esto”, concluyó Belén.