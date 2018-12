“Tuvimos la posibilidad de observar los dos partidos de nuestro próximo rival. Creemos que va a ser un partido bastante duro porque demostraron que tienen bien merecido jugar esta instancia. Es un equipo que tiene entusiasmo, que es peligroso cuando ataca. Intentaremos hacer nuestro juego. Sentimos que es una sensación muy linda de haber podido conseguir esta chance. Vamos a tratar de aprovecharla y disfrutarla al máximo. Estamos en un momento de mucha ilusión”, destacó el DT, quien aseguró que no tiene confirmado el equipo.

Por otro lado, Gallardo habló de cómo River volvió a meterse en competencia: “Hay que saber poner las cosas en su lugar y este equipo sabe hacerlo. Este grupo entiende que más allá de obtener un logro tan importante, hay que saber diferenciarlo e intentar que eso juegue positivamente. Tenemos que enfocarnos. Los primeros días fueron de alegría, euforia, festejos, pero cuando llegamos acá empezamos a enfocarnos en lo que viene con buenas sensaciones. Si nos dejamos llevar por la euforia, la podemos pasar mal”, aseguró el Muñeco.

Santos Borré es la única fija en el once de River. Todo indicaría que Maidana y Ponzio estarán en el banco de suplentes en la semifinal.

Mensaje al plantel

También contó sobre charlas hacia adentro del plantel, con el objetivo de mantener bien alta la vara del Millo. “El mensaje que bajamos en Madrid fue que vamos a pensar en lo que viene. Les dije a los jugadores que no dejemos pasar esta oportunidad. Es un privilegio estar acá y no vamos a dejarlo pasar”, agregó el DT.

"Gallardo no le regala nada a nadie. Si no estás preparado, vas para afuera. No le importan los nombres. Acá tenés que dejar todo y practicar bien”.Enzo Pérez. El volante habló sobre la demanda que ejerce el DT.

"Sabemos lo que Marcelo (Gallardo) significa y representa, estamos todos en la misma causa y por el mismo bien, que es que River esté en lo más alto siempre”.Jonatan Maidana. Habló con el DT en la conferencia. Hoy iría al banco.

Orgulloso

También elogió a sus dirigidos: “Me siento orgulloso de tener los jugadores que tengo”, destacó el entrenador, quien no confirmó la formación pero adelantó que Santos Borré seguramente volverá a la titularidad.

“El deseo es poder jugar la instancia final y para eso vamos a tener que enfrentar a un duro rival mañana (por hoy) y tendremos que ganar”, advirtió Gallardo.

River está a 90 minutos de repetir la final que se jugó en el 2015, aquella vez ante el Barcelona, con un Leonel Messi brillante. La final se disputará el sábado.

Real Madrid recupera a los “tocados” físicamente

El Real Madrid cuidó a los jugadores con molestias físicas en su primer entrenamiento en Abu Dabi, tras llegar a la capital emiratí el domingo para jugar el Mundial de Clubes.

Marcos Asensio se probó en el inicio de la práctica y no pudo seguir luego con el grupo. El sábado había acabado el partido ganado al Rayo Vallecano (1-0) en la Liga española con molestias musculares en un muslo, lo que motivó que lo sustituyeran en el Santiago Bernabéu.

Acortó también la sesión el defensa francés Raphael Varane, mientras que su compatriota Karim Benzema, que acabó el duelo ante el Rayo con dolor en el tobillo izquierdo, pareció entrenar sin complicaciones.

El galés Gareth Bale, que se recupera también de una torcedura en un tobillo, practicó aparte y su presencia sigue en duda para el debut ante el Kashima Antlers, mañana en las semifinales.

En caso de ganar, el Real jugará el sábado la final contra River o el Al Ain emiratí.