Escándalo en Bajada del Agrio: agresiones cruzadas entre concejales y la intendenta

Los números al parecer no están claros y el Ejercicio 2019 "se esconde" en Bajada del Agrio . Quienes piden exponerlos pasan a ser el blanco de “los amigos de la intendenta”, Mabel Pino, o por lo menos así lo describió Víctor Rikemberg, hermano de la concejal Vanesa Vinez, quien no puede hablar ya que recibió la agresión física de allegados y familiares de la máxima autoridad de la localidad y terminó en el hospital local.

Rikemberg pone la voz y reconstruye los hechos a LMN, ya que Vinez no puede declarar por “un cuadro fuerte de nervios que aún sigue padeciendo”.

Al parecer, el conflicto comenzó con los números poco claros del Ejercicio 2019 en la localidad. Frente Nuevo Neuquén es un partido político referenciado al Movimiento Popular Neuquino, pero “no comparten las formas violentas en Bajada del Agrio”. Es por eso que en las últimas elecciones la fuerza se abrió y Vinez y Daniel Pobea fueron elegidos para ser concejales.

Del lado del MPN llegó al Concejo Deliberante José Lucero, quien en las primeras sesiones se mostró a favor de la idea de Pobea y Vinez: esclarecer los números del Ejercicio 2019. Esto, según describió Rikemberg, mostró el descontento de la intendenta (MPN), y los amigos y familiares de la máxima dirigente de la localidad se hicieron presentes a la salida de la sesión de este lunes.

Según el relato de Rikemberg, la sesión comenzó pasadas las 9 de la mañana y a la salida, aproximadamente a las 11, había un grupo de personas dispuestas a “patotear”. Pidieron una “reunión a solas” con Lucero en donde lo tildaron de “traidor”, y Pobea y Vinez no lo dejaron solo. Lo escoltaron hasta el auto, en donde comenzaron los agravios verbales.

Los concejales bajaron del auto pidiendo que se baje el nivel de violencia y la hermana de la intendenta agredió, delante de una policía, a Vinez. En medio del ataque de pánico, Lucero, Pobea, Vinez y el esposo de ella (quien filmó lo sucedido) abandonaron rápidamente el lugar y se fueron al hospital a tranquilizar a la concejala.

“Fijate cómo trabaja la seguridad acá, que en la puerta del hospital en donde se estaba atendiendo mi hermana estaba una de las personas que la agredió”, reclamó el hermano quien aseguró que está con su hermana en la casa "intentando tranquilizarla". Según informó, el "cuadro está mejorando".

"Esto fue premeditado, ya que desde la intendencia, a las 10 de la mañana, mandaron a todos a sus casas, dejando la Municipalidad vacía para producirse el acto violento", apuntó Rikemberg

Más allá de la interna actual, el ex intendente, secretario de gobierno y esposo de la actual intendenta de Bajada del Agrio, Ricardo Concha Esparza, recibió una denuncia penal de parte de Vinez por ejercer violencia para impedir que se trate la comisión municipal la memoria y balance del ejercicio anterior.

"Están atentando contra mi gobernabilidad"

La intendenta realizó su descargo y fue contundente: "Quieren boicotear mi gobierno y yo no lo puedo aguantar". Acusó a los concejales de "intentar tomar un lugar que las urnas no le dieron" y "por eso inventan". "Esta mujer (Vinez) estuvo difamando a mi marido por todos lados sobre violencia y son puras mentiras", sostuvo.

Sobre los hechos que acontecieron, Pino explicó: "Yo lo vi por las cámaras de seguridad y se observa cómo Vinez encara a los obreros que solo querían entregarle una nota a Lucero". Sobre el vínculo entre quienes se presentaron, aseguró: "Vinez increpó a mi cuñado y por eso mi hermana salió a defenderlo. Ella justo me había traído unos papeles porque estaba en reunión".

"Llevo solo seis meses de gestión y está todo parado por la pandemia, estoy haciendo todo lo que puedo pero psicológicamente estoy muy desgastada. Esta gente me quiere sacar la gobernabilidad y yo no lo voy a permitir", explicó y luego aseguró: "Voy a exigir la presencia y la intervención del estado provincial porque así no puedo".

Sin resolver los hechos ni el Ejercicio, este acontecimiento -según Rikemberg- "marca la violencia política con la que se vive" en Bajada del Agrio.