Ante la revolución que provocaron sus palabras en Twitter, la joven subió dos videos en Instagram para dar su versión de lo que habría ocurrido en el mencionado evento.

"Dos meses me banqué cruzarte en mi fiesta y andar con miedo y vergüenza de contar esto. A una de las organizadoras de la fiesta le hiciste algo parecido. Yo no me lo puedo guardar más porque vos no tenés derecho de hacerle esto a NADIE. Julián Serrano sos un ASCO", escribió antes de compartir el audiovisual.

Embed

La respuesta del actor no tardó en llegar. Primero instó a la cantante a llevar su denuncia a la Justicia, porque su relato no responde a un "jueguito de adolescentes" sino, a un tema grave. También aclaró que tiene muchos testigos que avalan su versión y que si hubiera existido algún tipo de agresión, ya lo habrían escrachado en las redes.

Embed

Al rato, su novia, Malena Narvay, salió al cruce de Dakillah. Explicó que la tensión se desató cuando una chica llamada "Morena" se le acercó para increparla porque le había tirado un trago. Como el reclamo se volvió acalorado, Serrano intercedió. "Me quiso defender, diciéndole a esta chica que no me toque, que no moleste más y después se quedó mirándola con cara de c... un rato y seguimos en la nuestra", recordó.

También señaló que no hubo ni un empujón, ni una amenaza, y que la actitud violenta partió de la rapera.

Embed Esto que voy a contar es algo que a mí no me van a hacer dudar porque lo viví yo. Me voy a hacer cargo SÓLO de lo que YO VI ese día en el momento en el que yo estuve. Es lo q tengo para contar sobre lo que pasó aprox 1h después de q llegué a la fiesta: pic.twitter.com/5oJg27RkDO — Male Narvay ☕️ (@LenaNarvay) 3 de enero de 2019

La neuquina Sofi morandi también saltó en defensa de su compañero del Bailando 2018. "De haber visto un acto de violencia de género no sólo lo aborrecería y saldría a decirlo, sino que también muchísima gente se hubiera percatado", aseguró.

En medio de los descargos y los comentarios de los internautas, Dakillah hizo un par de posteos haciendo referencia a la lucha feminista.

Embed Es que si a mi no me creen ahora, me creeran cuando el flaco cague a palos a una mina. Yo no vengo a buscar aprobacion, fama, ni nada, yo lo cuento para q si vos estas en una fiesta y lo ves, tengas cuidado. Me animo yo para que no t pase a vos tambien, nada mas. El resto q vean — Dak1llah (@moreejabulij) 2 de enero de 2019

Embed De verdad les pido perdón a quienes creen que me cago en la lucha feminista, al contrario, por que no me cago en nada me anime a contarlo, porque las pibas que me apoyaron me dieron fuerza para hacerlo y no puedo creer la gente que cuestiona. Mañana verificaran la verdad de esto. — Dak1llah (@moreejabulij) 3 de enero de 2019

LEÉ MÁS

Sofi Morandi y Julián Serrano son los nuevos campeones del Bailando 2018