Escándalo en la clausura del zoológico de Luján: golpes y piedrazos

A raíz de la clausura los trabajadores del zoológico de Luján sacaron a golpes y piedrazos a un ex encargado del lugar que se había presentado como un ambientalista.

"Los hemos intimado a que presenten un plan de reconversión y a presentar un inventario de todos los animales. Nadie sabe concretamente lo que está pasando acá. El zoológico no respondió ninguna de las intimaciones que mandamos", dijo Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente.

Tensión en la clausura del zoológico de Luján: los empleados increparon al viceministro de Ambiente

Según denunciaron a la prensa los empleados del zoológico, la clausura dejará a 120 familias en la calle, “lo que está prohibido no se hace más. Esto es todo político; Federovisky está peleado con mi hermano. La semana pasada nos pidió que pagáramos 300 mil dólares de coimas", denunció un hombre que se identificó como el hermano del dueño.

Días atrás el Ministerio de Ambiente, conducido por Juan Cabandié había emitido una resolución para ratificar el cierre del zoológico "por no acreditar un plan de reconversión, por sus sostenidos incumplimientos en materia de la normativa vigente y en función de irregularidades detectadas dentro del predio", según expresa el comunicado.

Por su parte Federosvisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental explicó, “el Ministerio de Ambiente considera que, en función de no haber llevado a cabo el proceso de reconversión que se le indicó en el mes de febrero, se procede al cierre del zoológico, dado que tampoco está cumpliendo con la marcación y la colocación de chips para la adecuada identificación de su plantel faunístico. Con esta clausura buscamos garantizar que un zoológico que no responde a la normativa vigente, ni a la ética que la propia sociedad reclama, se reconvierta y no siga explotando la peor faceta de la exhibición y el contacto con los animales".

La clausura se implementó a través de una resolución ministerial, luego de transcurrir los diez días establecido por una previa intimación para que el establecimiento regularice su situación, sin que el zoológico haya dado una respuesta positiva. A fines de agosto, el Ministerio de Ambiente decidió que el zoológico de Luján no retomaría sus funciones tras la extinción de la cuarentena por la pandemia de coronavirus por carecer de una habilitación nacional y provincial, además de las citadas irregularidades sobre el manejo de fauna silvestre.

El Ministerio de Ambiente en conjunto con la Municipalidad de Luján y la Policía Ecológica bonaerense fiscalizó el establecimiento y clausuró jaulas de leones, tigres, elefantes y guacamayos, por permitir el contacto de los visitantes con los animales, lo que está prohibido por la legislación provincial que regula en la materia.

Desde Ambiente también informaron que presentarán una denuncia ante la justicia federal de Mercedes para que se investiguen las irregularidades manifestadas por visitantes y vecinos de Luján, a través de redes sociales, en relación con supuestos maltratos y desapariciones de animales en el predio.