Escandaloso homenaje a un docente violador

Según consigna el portal Infobae, este ex profesor de educación física se escapó tras conocer su condena, la que recibió en 2015, dado que ésta tardó tres años en quedar confirmada. Mientras, Longo estuvo libre y en 2018, cuando lo fueron a buscar para detenerlo, no pudieron encontrarlo. Luego de que se expidiera el Tribunal Oral en primera instancia, la pena finalmente fue confirmada en dos instancias superiores.

Por eso el hecho es bizarro por donde se lo mire, dado que la escuela cometió la torpeza de poner a este sujeto a la misma altura de otros profesores que se encontraban en la misma situación (escolar, la de retiro) pero que, claro, no están en la página de Interpol con pedido de captura internacional.

La invitación al acto estaba firmada por tres directivos de la escuela Nº 564 de Curuzú Cuatiá.

“A nadie le entra en la cabeza cómo pudieron rendirle homenaje. Todo el mundo acá sabe que este hombre fue condenado. Es totalmente repudiable lo que hicieron, más teniendo en cuenta que la causa por la que fue condenado es por violar a una menor. Es peor aún el hecho de que se armó un revuelo previo e igualmente siguieron adelante. Pero no es la primera vez que el colegio actúa así. Cuando el hombre salió de la preventiva lo volvieron a tomar mientras la investigación por los abusos seguía su curso”, describió Fernando Ramírez, del Sindicato de trabajadores de la educación de Corrientes.

Ya condenado, el colegio le devolvió el puesto. Como sindicato intervenimos para que no lo hagan. Presentamos queja al ministerio de educación de la provincia y al colegio

La causa que lo condena es durísima y la denunció su hija, quien a los 15 años (en 2009) escapó de su casa y viajó a Entre Ríos, donde ubicó a su madrina y le contó que su padre la violaba desde que tenía 8 años, además de sacarle fotos desnuda. La entonces adolescente vivía, además de junto a Longo, con su su mamá, Norma Vega, y su hermana mayor.

Un testimonio desgarrador

En el juicio, la chica abusada describió con crudeza lo que sufrió: “empezó a abusar de mí a los 8 años. Primero eran besos y me tocaba, pero cuando cumplí los 13 años y tuve mi primera menstruación, empezó a penetrarme. cuando todo empezó, él me llevaba a un campito. en ese lugar el guardaba cartones y sábanas negras que previamente había llevado. también lo hacía en mi casa donde vivíamos todos juntos. me daba pastillas antes para que me relajara y también anticonceptivas”.

