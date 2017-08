Español sueña con la confirmación del TNA

Cabe recordar que el Torito, que el año pasado volvió al Torneo Federal tras cuatro temporadas, cumplió una excelente campaña quedando en el quinto lugar tras arribar a los cuartos de final. Méritos que abrieron esta chance para que un equipo neuquino se sume al TNA.

“Nosotros no somos un equipo que terminó en el puesto 20 en el Torneo Federal. Fuimos quintos y si surgen plazas de invitación no veo razones para que nos nieguen la participación, así que esperamos contar con el aval de la Federación”. Matías Resa Vicepresidente de Español

Sin embargo, este entusiasmo no encuentra una respuesta similar desde la Federación Neuquina de Básquetbol. Quedó claro cuando, consultado por este diario, el presidente de la entidad, Jorge Comoli, se excusó de opinar. “En la federación formalmente no hemos recibido ninguna nota sobre este pedido”, se limitó a decir dejando entrever -claramente- que no comparte la decisión de que el Torito deje el Federal para competir en una categoría superior.

No es nuevo. Comoli ya había anticipado su postura cuando Petrolero Argentino compró hace dos años la plaza para participar en el TNA. El dirigente cree que los clubes deben seguir un camino lógico de crecimiento sin saltearse escalones. En esa oportunidad la situación se zanjó sometiendo la decisión a una asamblea de clubes que aprobaron finalmente la participación del Matador en el segundo escalón del ascenso.

Esto es justamente lo que necesita el club gallego, la autorización de la Confederación Argentina de Básquetbol, a través de su afiliada, para poder intervenir y esto es lo que mantiene en vilo a los dirigentes. No queda mucho tiempo –el torneo comienzo en octubre– y la situación deberá resolverse en pocas semanas. A diferencia de Petrolero, Español no quiere comprar la plaza porque creen hizo méritos deportivos para poder ocupar una de las invitaciones que surgirán por plazas que se van cayendo.