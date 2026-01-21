A qué se dedicaba Martín Migueles, el exnovio de Wanda Nara con quien planeaba tener hijos

El empresario se encuentra envuelto en un escándalo judicial a poco tiempo de haber finalizado su relación con la conductora.

Wanda Nara blanqueó su romance con Martín Migueles a mediados de septiembre del año pasado. Desde ese momento, comenzaron a conocerse detalles sobre su vida personal. Su aparición despertó interés por conocer de qué trabajaba antes de vincularse con la empresaria y qué actividades desarrollaba en el ámbito privado.

Su nombre empezó a resonar por sus conexiones personales, entre ellas con Elías Piccirillo, y por un pasado que incluye movimientos en distintos ámbitos laborales. Durante el programa de Puro Show, se conocieron distintos detalles personales del empresario antes de que blanqueara su relación con la conductora. Según contó Fernanda Iglesias: “tiene una hija de 20 con quien mantiene excelente relación. Sin embargo, no tiene vínculo con otro de sus hijos”.

Tras conocerse esta información, Pochi de Gossipeame explicó que el niño nació en 2020, fruto de una relación con una maestra, y que “cuando ella le dijo que quedó embarazada, él la echó de la casa por vía judicial”. La periodista agregó que “se tuvo que hacer pruebas de ADN porque no lo quería reconocer. Le dio bien la prueba, era su hijo, le tuvo que dar el apellido, pero no tiene contacto con él”. En la misma línea, explicaron que Martín Migueles, tiempo después, inició una relación con otra joven con quien convivió durante un tiempo. “Estuvo con esta persona que te digo que no la voy a mencionar. Estuvieron conviviendo y juntos bastante tiempo. Con ella también se separó por infidelidad. Claramente, él estaba con esta chica”, aseguró la panelista.

image

Por su parte, Pochi también reveló que él estuvo vinculado al rubro inmobiliario, donde no tuvo buenos manejos. “Alquilaba el mismo departamento a 40 personas. Él trabajaba en inmobiliarias que eran marcas muy reconocidas. Y en un momento él fue dueño de una de esas marcas. Compró la marca. Y la marca le pidió que no aparezca”, comentó.

A su vez, en el programa destacaron la relación que Martín Migueles tuvo con Elías Piccirillo, expareja de Jésica Cirio: “Lo que me dicen es que él sería guardaespaldas de Piccirillo, amigo y socio”. También se mencionó una deuda millonaria que el banquero tendría con él. “Piccirillo le debe a él dos millones de dólares por todos los trabajos que hacían juntos”, comentó Fernanda Iglesias.

La postura de Wanda Nara ante el escándalo judicial de Martín Migueles, su ex

En medio del escándalo judicial que rodea a Martín Migueles, Wanda Nara decidió hablar y despejar rumores sobre su relación y la causa que lo involucra. En diálogo con Puro Show, la empresaria dejó en claro qué postura tomó ante la polémica legal.

image

Consultada sobre la investigación judicial en contra de Migueles y el inminente avance de la causa tras la feria judicial, la conductora fue directa: “Yo no hablo por la gente que conozco. Cada uno arregla sus problemas, yo arreglo mis situaciones”. La mediática también se refirió a cómo vive el revuelo mediático y los comentarios en su entorno: “Imaginate los chistes obvios que hacen en mi familia y en mi entorno con algo tan grave como todo esto que a veces me toca de cerca”.

Sobre si le preocupa estar ligada a alguien investigado por la Justicia, Wanda fue tajante: “Yo siempre le creo a las personas las cosas que me dicen hasta que se demuestre lo contrario. Siempre creo en la palabra de todo el mundo”.

Recordemos que hace un par de semanas, el empresario y ex pareja de la modelo y conductora quedó en el centro de la polémica por conocerse una denuncia en su contra por ser deudor alimentario. Días después salió a romper el silencio en los medios afirmando "no ser un papá abandónico", ni deudor.