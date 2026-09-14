A una semana de su internación, Mirtha Legrand fue dada de alta y continúa su recuperación

La conductora de 99 años estuvo internada durante una semana tras sufrir una fuerte bronquitis. Qué dice el último parte médico.

Mirtha Legrand recibió el alta médica este domingo a una semana de su internación en el Sanatorio Mater Dei a raíz de un fuerte cuadro de bronquitis.

La conductora de 99 años volvió a su casa luego de permanecer internada y bajo el cuidado de los especialistas. "A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible" , se lee en el reporte que confirmó el alta de la Chiqui.

"Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron estos días", cierra el texto que firma el Director médico de la clínica Enrique Echangüe.

De esta manera, la conductora que está a meses de cumplir sus 100 años, continúa con su recuperación en casa y se cree que este viernes grabe sus tradicionales programas.

Qué decía el parte médico del viernes

Pese a que se especuló en que la conductora podría recibir el alta médica este jueves, desde la clínica emitieron un parte médico en el que confirmaron que continuará bajo tratamiento, al menos, hasta el próximo lunes.

"Continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo", expresa el comunicado difundido pasado el mediodía de este viernes 11 de septiembre con la firma del Director médico de la clínica Enrique Echangüe.

"Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares", se lee en el parte médico del sanatorio donde se encuentra internada desde el pasado lunes.

Por último, se informó que de "no mediar cambios", el lunes se emitirá un nuevo parte médico. Esta última información confirma que la diva de la televisión pasará el fin de semana internada.