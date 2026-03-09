Balearon la mansión de Rihanna en Los Ángeles

Fue una mujer de 30 años que disparó contra la mansión de la cantante. Una bala entró a la casa. Cómo se encuentra Rihanna y sus tres hijos.

A pocos meses de haberse convertido en madre por tercera vez, Rihanna protagonizó un fuerte episodio cuando una mujer disparó 10 veces sobre su mansión en Beverly Hills. Así lo informó la policía de Los Ángeles este domingo tras confirmar que la mujer que ejecutó los disparos quedó finalmente detenida.

Un agente de policía declaró a la cadena CBS News , socio de la BBC en Estados Unidos, que la casa pertenecía a la estrella pop y se encontraron en el lugar casquillos de rifle.

El episodio ocurrió cuando Rihanna se encontraba en su casa y según se informó no hubo heridos tras los impactos de bala. La policía afirma que la sospechosa, una mujer de unos 30 años, se detuvo en un automóvil frente a la vivienda y disparó siete veces antes de huir a toda velocidad.

Rihanna.

La mujer fue arrestada a unos 12 kilómetros del lugar en su vehículo Tesla blanco con el que intentó huir. Por el momento, no trascendió la identidad de la atacante.

Ni la cantante ni sus representantes emitieron comunicados ante el episodio. "Todos se encuentran bien", dejó saber informalmente un portavoz citado por distintos medios estadounidenses.