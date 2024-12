Benjamín Vicuña confesó qué lo enamoró de Anita Espasandin

A lo largo de los años, Benjamín Vicuña se ha destacado por ser un verdadero romántico. Es por eso que en su nueva relación con Anita Espasandin no podía comportarse de un modo distinto. De este modo, se animó a llenar de elogios a su pareja y contar cuál fue la clave para enamorarlo.

En diálogo con Socios del espectáculo, el actor expuso cuál fue la clave para incentivarlo a enamorarse una vez más: “Creo que me enamoró la simpleza. Una visión sobre la vida que es maravillosa. No voy a decir la cantidad de cualidades que tiene porque como dijo el Chino Darín, definirla es limitarla”.

Es por eso que indicó que el amor lo invadió de tal modo que encontró en ella la motivación para compartir momentos juntos y disfrutar del tiempo compartido: “Encontré amor que es el motor de nuestras vidas y la forma de expresar ese amor es compañerismo”.

Sin embargo, el actor chileno se encarga de cuidar a Anita Espasandin, ya que sabe lo mucho que le cuesta la exposición al no ser del medio: “La verdad es que me da pudor hablar de ella porque no es un personaje público y es una mujer que cuida mucho su intimidad”.

Anita Espasandin-Benjamín Vicuña-12.jpg

Cómo se conocieron Benjamín Vicuña y Anita Espasandin

Tras confirmar su romance, Benjamín Vicuña contó cómo fue que conoció a quien es su nueva novia: “Yo la conocía, nos habíamos visto en diferentes lugares. Luego, en un viaje de trabajo en el que coincidimos, pude conocerla un poquito más, en esa ciudad maravillosa que es París. Ahí recién comenzó todo”

Es por eso que reveló que jamás ocultó este amor, sólo fue cauteloso con sus movimientos debido a que es: “Existen formas para estar feliz y no hice ninguna estrategia subterránea... La verdad que no hubo tanto encierro, ni mucho menos”.