Bomba: Rodolfo Barili se iría de Telefe y un reconocido canal busca seducirlo

El futuro laboral de Rodolfo Barili podría dar un giro inesperado en los próximos meses. Según trascendió en las últimas horas, La Nación+ avanza con gestiones para incorporar al histórico conductor de Telefe como una de las figuras centrales de su pantalla, en una movida que podría convertirse en uno de los pases más resonantes de la televisión argentina reciente.

La información fue revelada por el periodista Alejandro Castelo en el programa Jotax, donde aseguró que las conversaciones entre las partes no son nuevas y se vienen desarrollando desde fines de 2025. “La Nación+ sale con todo para conquistar y tenerlo en la pantalla como figura al señor Rodolfo Barili”, afirmó, al describir el fuerte interés del canal por sumar al presentador a su grilla.

De acuerdo con el comunicador, las negociaciones continúan activas y podrían definirse en las próximas semanas, una vez finalizado el Mundial. “ Están trabajando en estos días, transcurrido el Mundial , la fecha es 29, creo que hablan de este mes, para el 29 de este mes”, señaló el periodista, dejando entrever que podría haber novedades concretas en el corto plazo.

Rodolfo Barili quebrou o protocolo e se levantou no ar para se despedir do cinegrafista que estava deixando o Telefe Notícias depois de mais de 20 anos no ar! pic.twitter.com/exJSlUXTgv

Mientras tanto, la postura del ex compañero de Cristina Pérez sería de cautela y expectativa. “Él está expectante a ver cómo va esto, si avanza o no se avanza”, explicó Castelo. Según detalló, uno de los principales argumentos de La Nación+ para tentarlo es el peso propio que tiene el conductor en la televisión abierta y su capacidad para liderar franjas de alta audiencia.

En qué horario podría recalar Rodolfo Barili si cambia de canal

“La frase que escuché es: 'queremos aprovechar el prime time de él, nutrirnos de eso, él como figura de la pantalla'”, reveló el periodista sobre las conversaciones que se estarían desarrollando. La posible llegada de Barili representaría un cambio significativo después de años de identificación con la señal de las pelotas, donde se consolidó como una de las caras más reconocidas de los noticieros argentinos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataDiario/status/2064444448713424908&partner=&hide_thread=false RODOLFO BARILI CANTANDO “TRISTE CANCIÓN DE AMOR”



En las últimas horas se viralizó en redes sociales un antiguo video del periodista Rodolfo Barili.



En el material, que sorprendió a todos, se ve a Barili cantando “Triste canción de amor”.



HAGOV_Morenista en X pic.twitter.com/IBgg9L71lF — Data Diario (@DataDiario) June 9, 2026

Por eso, la posibilidad genera tanta repercusión dentro del medio. “Lo lindo es que no estamos acostumbrados, si se llega a dar, a verlo en otro lugar. Está muy identificado ”, concluyó Castelo. Aunque por ahora no existe una confirmación oficial, el interés de LN+ ya instaló el tema y abrió interrogantes sobre el futuro profesional de uno de los conductores más emblemáticos de la televisión argentina.