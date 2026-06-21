Luis Miguel lucha por su vida en Estados Unidos: "Es grave y está delicado"

El artista debió ser sometido a una intervención quirúrgica en el corazón y sigue hospitalizado en Nueva York.

La salud de Luis Miguel quedó en el centro de la atención luego de que trascendiera que el artista permanece internado en una clínica de Nueva York tras someterse a una intervención cardíaca . Aunque durante varios días circularon versiones contradictorias sobre su estado, distintos medios de espectáculos aseguraron que el cantante se encuentra bajo observación médica en el Hospital Monte Sinaí, uno de los centros de salud más reconocidos de Estados Unidos.

La información fue difundida por la periodista Ana Ruglio, quien explicó que inicialmente no estaba claro si los rumores eran ciertos debido al hermetismo que suele rodear la vida privada del artista. “A sus 56 años, Luis Miguel se encuentra internado en Nueva York ”, señaló, y remarcó que la noticia comenzó a tomar fuerza luego de que aparecieran publicaciones en medios españoles especializados en espectáculos.

Según el reporte, el artista habría acudido a una revisión médica de rutina vinculada a controles cardiológicos, pero los especialistas habrían detectado una situación que requirió una intervención inmediata. “ Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente , de una operación del corazón”, afirmó la comunicadora al brindar detalles sobre el cuadro que atraviesa el intérprete de éxitos como La Incondicional y Hasta que me olvides.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2067577458518335870&partner=&hide_thread=false [AHORA] Luis Miguel está internado en Nueva York y hay preocupación por su salud, según la revista SEMANA: el cantante debió ser sometido a una operación por una afección cardíaca. https://t.co/P2ya4eefVV pic.twitter.com/kDCVFvBSfR — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 18, 2026

La periodista sostuvo además que, si bien la evolución sería favorable, el estado de salud del Rey del Sol continúa siendo delicado. “Se encuentra delicado, está mejorando favorablemente, pero continúa internado en este hospital”, explicó. La falta de información oficial sobre el diagnóstico específico alimentó las especulaciones y la preocupación entre sus seguidores en distintos países.

Ruglio también destacó el impacto que la noticia generó en el ambiente artístico y entre los fanáticos del cantante. “Generó muchísima consternación, la salud de Luis Miguel siempre es un mito”, expresó. En ese sentido, remarcó que durante años el músico mantuvo un perfil extremadamente reservado, lo que dificulta conocer detalles precisos sobre cuestiones personales o médicas.

Su pareja Paloma Cuevas lo acompaña todas las noches

Otro de los aspectos mencionados fue el acompañamiento permanente de su pareja, Paloma Cuevas. De acuerdo con la información difundida, la empresaria española se encuentra junto al artista desde el momento de la internación y permanece a su lado durante las noches. “Paloma, que es su pareja, se encuentra también con él, pasando las noches con él”, indicó la periodista al describir el entorno cercano que acompaña al cantante.

Mientras tanto, continúan las expectativas sobre una eventual comunicación oficial que permita aclarar el cuadro clínico y despejar las dudas surgidas en los últimos días. Por ahora, la información difundida señala que el cantante sigue internado, bajo seguimiento médico constante y evolucionando favorablemente, aunque todavía en una situación considerada delicada. “Es grave, no se sabe bien cuál es el cuadro, por qué motivo debieron hacerle esta operación. Está delicado”, concluyó Ruglio sobre el estado actual del artista.