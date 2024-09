China Suárez reveló la razón detrás de su mal momento: "Ahora a atravesar el duelo"

Días antes de dar a conocer la noticia, la China había compartido en Instagram una serie de posteos que anticipaban que algo no estaba bien en su vida. En sus historias, escribió: "Están siendo días muy tristes. Solo necesito amor", acompañando el mensaje con una foto de una pileta, lo que generó incertidumbre entre sus seguidores. A la mañana siguiente, la actriz continuó manifestando su angustia con otro mensaje en el que explicaba que le costaba enfrentar la realidad: "Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada, porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego”.