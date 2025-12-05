Cómo es el nuevo departamento que compró José María Muscari para vivir con su hijo Lucio

El famoso productor teatral, José María Muscari , compartió las imágenes del nuevo departamento que compró para mudarse junto a su hijo Lucio y contó que lo remodelará casi en su totalidad .

"Estoy feliz por este gran paso en mi vida. Será mi gran desafío. Nunca armé un departamento de cero y ahora éste se va a transformar en el hogar de Lucio y mío, y será una bomba", agregó. En las imágenes que difundió pudo mostrar que los ambientes son muy luminosos gracias a los ventanales que permiten el ingreso de luz natural y adelantó que pondrá "una especie de barcito" en el living. También piensa tirar varias paredes para abrir los espacios y dejar algunas habitaciones en suite.

"La cosa es así: con mi hijo @lucio_muscariok nos queríamos mudar de nuestro departamento hermoso a uno más grande y que especialmente nos permita más independencia y privacidad personal. Es ideal porque Lucio y yo tendremos cada uno su 'zona', su 'ala'", describió Muscari. "Siempre tuve departamentos hermosos que otros habían reformado y adaptado, y yo los compré así. Ahora llegó el momento de crear mi propio sueño, estoy feliz y desafiado: les voy a ir mostrando el momento a momento", sumó.

En otras imágenes, José María Muscari dejó ver que su nuevo hogar cuenta con dos balcones y un toilette para invitados al ingresar. "Va a ser a otro level. En el segundo living voy a armar una play para Lucio y sus amigos. Él va a tener una super suite y una habitación para invitados", concluyó.

José María Muscari contó la verdad sobre cómo es Furia Scaglione fuera de Gran Hermano

Furia Scaglione quedó marcada por su participación en Gran Hermano. Es que entre gritos y jugadas se ganó el amor y el odio del público en cantidades similares. Es por eso que el prejuicio se terminó adueñando de ella. Ante esto, José María Muscari la conoció fuera de la televisión y contó la verdad de cómo es.

Es que José María Muscari decidió ir a buscar a Furia Scaglione para que sea parte de SEX, su obra de teatro. Es por eso que allí logró conocerla en detalle. Es por eso que dejó de lado lo que conoció de ella en su paso por Gran Hermano y aseguró que se topó con una persona completamente distinta.

Para romper los prejuicios que se armaron en su contra, contó en DDM cómo es ella en realidad: "Estuvo buenísimo lo de Furia porque me encontré con una persona totalmente diferente al que había consumido en el reality. La mujer con la que yo ensayé y la que hice funciones no se parecen en nada a ese prejuicio que yo tenía sobre ella".

"Yo nunca fui un consumidor de Gran Hermano, la consumía por las redes y uno tiene un miedo porque es un personaje muy explosivo. Yo no sé si ella hacía un personaje o la edición o verdaderamente, creo que el espectáculo es muy fuerte y tiene que estar a la altura", comentó sobre Furia Scaglione para desmitificar que sea tal y como apareció en en el reality.

En este sentido, José María Muscari confesó qué cree que fue lo que serenó a Furia Scaglione para comportarse de la mejor manera en el ámbito de SEX: “Ella llegó al ensayo donde había un elenco, Diego Ramos que está hace cinco años, con gente colgándose donde decís, 'mucho el loco, no me puedo hacer'”.