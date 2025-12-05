Fin de semana explosivo en El Trece: los invitados a las mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale

La conductora televisiva tendrá un nuevo episodio este sábado por la noche con diferentes invitados que colmarán la pantalla de El Trece.

Luego de participar de los Personajes del Año que organiza la revista Gente, Mirtha Legrand volverá con la programación habitual de su programa "La Noche de Mirtha Legrand" con nuevos invitados que se prestarán para someterse a las filosas preguntas de la experimentada conductora.

En las últimas horas se confirmaron los invitados que tendrá la Chiqui en su programa, con un gran abanico de participantes que están vinculados a distintos sectores. Del programa que se emitirá este sábado, participarán el escritor y guionista Eduardo Sacheri , la empresaria y expareja de Marcelo Tinelli Guillermina Valdés , la periodista María Julia Oliván y el Dr. Carlos Regazzoni , médico, político y escritor.

Por otra parte Juana Viale también realizará su programa el domingo al mediodía con otros invitados: el comediante Campi Campilongo , la periodista y conductora Ernestina Pais , su par en el periodismo Pato Galván, la actriz María Abadi que participa de la serie de Netflix “Envidiosa” y el actor Juan Pablo Geretto.

Con Mirtha a la cabeza, quiénes fueron los 82 personajes del 2025 para la revista Gente

La gala de los personajes del año reunieron a una extensa lista de famosos que fueron llamados para participar del evento como las figuras destacadas del 2025 luego de un análisis hecho por la revista Gente que es la encargada de realizar la famosa foto de portada donde aparece cada una de las figuras.

Entre los nombres apareció el del astro rosarino Lionel Messi quien desde Miami, Estados Unidos, se hizo presente de forma virtual al no poder asistir al evento por los compromisos deportivos con su club. Sin embargo en el recinto del Faena Art Center, ubicado en Puerto Madero, estuvieron figuras como Mirtha Legrand, Moria Casán, los protagonistas del duelo de streaming Nico Occhiato y Migue Granados, como también la picante periodista de espectáculos Yanina Latorre y hasta la ex Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, quien pasará a ser senadora de la Nación.

Entre las figuras del deporte y el espectáculo también participó Nadia Cerino" también conocida como Nadia “Coralina”. "Es una bióloga marina del CONICET, especialista en los ecosistemas marinos profundos. Fue una de las integrantes de la expedición “Talud Continental IV” (julio-agosto 2025), una misión científica en el Cañón de Mar del Plata, transmitida en vivo desde el buque oceanográfico Falkor. Cerino se convirtió en sensación viral siendo una de las voces que describió la fauna marina y cautivó a quienes se conectaban al streaming al transmitir su pasión por su profesión.", reveló la revista en los motivos por los cuales decidieron llamarla a los personajes del año.

Quienes fueron los participantes de la gala

1-Lionel Messi

2-Leandro Paredes

3-Moria Casán

4-Nico Vázquez

5-Agustín "Rada" Aristarán

6-Albana Fuentes

7-Evelyn Botto

8-Flor Jazmín Peña

9-Ignacio Russo

10-Juli Castro

11-Laurita Fernández

12-Marti Benza

13-Nacho Elizalde

14-Paula Chaves

15-Nati Jota

16-Marcos Giles

17-Ángela Torres

18-Martín Garabal

19-Momi Giardina

20-Rodolfo Barili

21-Evangelina Anderson

22-Nelson Castro

23-Juanita Viale

24-Mariana Fabbiani

25-Julieta Prandi

26-Santi Talledo

27-Luli González

28-Mernuel

29-Sofía Gonet

30-Bauleti

31-Lucas Spadafora

32-Anita Espósito

33-Cami Mayan

34-Daniela Celis

35-Malena Pichot

36-Marina Bellati

37-Santiago Korovsky

38-Guillermo Francella

39-Ariel Staltari

40-Nicolás Occhiato

41-Migue Granados

42-Luquitas Rodríguez

43-Tato Algorta

44-Juli Poggio

45-Grego Rossello

46-Spreen

47-Matías Bottero

48-Fede Popgold

49-Nadia Cerino.

50-Thomas Marthi

51-Ángel de Brito

52-Yanina Latorre

53-Wanda Nara

54-Valeria Mazza

55-Sofi Martínez

56-Pampita

57-Darío Barassi

58-Mirtha Legrand

59-Gastón Dalmau

60-Mora Bianchi

61-José María Listorti

62-Fer Dente

63-Juan Ingaramo

64-Luck Ra

65-Joaquín Levinton

66-Louta

67-Yami Safdie

68-Tobías Medrano y Matías Rapen (La T y la M)

69-Darío Turovelzky

70-Luis Galli (CEO de Newsan)

71-Jorge De All

72-Analía Maiorana

73-Gerardo Zamora

74-Martín Cabrales

75-Patricia Bullrich

76-Diego Santilli

77-Maxi López

78-Gastón Edul

79-Pedro de Santana Maia

80-Mortedor

81-Martín "Trinche" Dardik

82-Nicolás Behringer