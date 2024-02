Denisse de Gran Hermano explotó al ver una actitud de Sabrina, su ex amiga

image.png

Horas después de la salida de Denisse y Alan, Sabrina le dijo a Bautista: “Sabés que podés contar conmigo y cuando la extrañes a Denisse, según Virginia, soy parecida. Si me buscás…”. Por otro lado, Virginia comentó: “Ya veo que ahora se ponen ustedes y se arma un quilombo hermoso en el programa”.

La reacción de Denisse ante la propuesta indecente de Sabrina a Bautista

En este contexto, en la entrevista con los eliminados, Laura Ubfal le reveló la propuesta a Denisse. “Chicos, no les quiero romper el corazón ni a Alan ni a Denisse pero hoy Sabrina le dijo a Bautista que es muy parecida a vos y que está dispuesta a estar con él. Fue en broma pero, ¿cómo te cae?”, indagó la panelista.

image.png

“Yo ya lo dije. Es un juego y ahí adentro los sentimientos cambian día a día”, comenzó explicando la última eliminada de Gran Hermano. “Pero hay un corazón y vos lo tenés”, insistió Ubfal. ”Sí, yo lo tengo. Me sentí mal, pero que hagan lo que quieran. Están en todo su derecho”, detalló.

“Deni, pero me gustaría escucharte decir: ‘No, me re enoja’. Quiero que tengas sangre”, comentó Sol Pérez. “Sí, estoy recontra caliente, pero no voy a hacer quilombo”, concluyó la rubia.