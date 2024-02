Se supo cómo era el mensaje del novio de Sabrina que Gran Hermano decidió modificar

Qué pasó con Sabrina en Gran Hermano tras saber que Brian cambió su mensaje

La revelación del mensaje original dejó entrever una posible influencia en el juego de Sabrina, quien ya se mostraba desorientada en su estrategia y sentimientos desde un encuentro íntimo con Alan Simone. La situación generó especulaciones sobre el impacto de esta revelación en el futuro de Sabrina en el programa.

Sabrina 2.jpg

La relación de Sabrina con Alan Simone, ya eliminado, había generado controversias debido a sus acercamientos íntimos, siendo ella parte de una pareja fuera del programa. Ante la retirada del mensaje original, Sabrina expresó su preocupación entre las participantes de Gran Hermano, anticipando posibles confrontaciones con Brian al salir del programa.

“Probablemente, salga y Brian tenga un par de cosas para decirme que no le gusten y que le hayan molestado”, admitió Sabrina luego de recibir los mensajes. “Siento que siempre tiene que haber un poco de egoísmo para vivir la vida, porque si no la gente siempre te limita. A mí me pasó toda la vida. Yo me la jugué a vivir como yo quise vivir acá adentro”, agregó.