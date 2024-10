El beso apasionado de Wanda Nara y L-Gante en Luján: la reacción de ella

La conductora de Bake Off Famosos tuvo un encuentro apasionado en la puerta de la basílica de Luján con el cantante de cumbia 420.

Después de su paso por el living de Susana Giménez el pasado domingo, Wanda Nara protagonizó un momento único y de pura pasión en Luján. La conductora de Bake Off Famosos y L-Gante se mostraron besándose apasionadamente y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales que compartió LAM (América).

Lo cierto es que la conductora de Bake Off (Telefe) había dicho que su relación con el padre de sus dos hijas (Isabella y Francesca) había llegado a su fin por el deseo de la modelo de instalarse en su país y dedicarles más tiempo a sus proyectos personales. Sin embargo, con el correr de las horas y la aparición de una foto despertó cientos de versiones sobre la relación que aún mantiene Nara con el cantante de cumbia.

IMG_3409.jpeg

“Yo supongo que él me ama (dijo sobre Mauro) y pienso que vamos a ser siempre familia” dijo a la diva de los teléfonos y siguió: “es muy difícil estar soltera” porque eso “no existe”, aunque reconoció que “le cuesta conocer a alguien”.

Pese a que la foto con L-Gante es un hecho y ambos están muy cerca y a los besos, Wanda aseguró en Susana que el cantante se había enojado con ella y que incluso la había bloqueado.

“Se enojó conmigo y me bloqueó, pero no fue culpa mía. Lo editaron mucho y me dijo de todo”, contó la morocha, que confesó, al mismo tiempo, que a Elián lo tenía en el freezer por el enojo que le produjeron sus fotos junto a la China Suárez, a quien criticó fuerte una vez más.

Wanda reaccionó a la foto con L-Gante

En sus redes sociales, la mediática apareció en paralelo a la filtración de la foto a los besos con el cantante.

“La lealtad se paga con lealtad, la traición se paga con distancia”, escribió Wanda. Claro que no hay demasiada claridad a quién está dedicado ese mensaje, si es a Icardi a quien le está pagando la “traición” con “distancia” ya que él volvió a la Argentina y no se han mostrado juntos.

Mientras las redes especulan sobre un romance, Wanda se pasea con su nueva mascota y acompañada de sus hijas. Además, se mantiene activa en sus redes sociales y con las grabaciones de Bake Off Famosos que es hoy el programa éxito del prime time de la televisión.