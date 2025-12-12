El clásico de cada fin de semana: las mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale

Como cada fin de semana, la pantalla del Trece apuesta fuerte por las mesazas de los programas de la Chiqui y su nieta.

La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de un nuevo y espectacular fin de semana en la pantalla de El Trece con La Noche de Mirtha el sábado y Almorzando con Juana el domingo al mediodía, con sus respectivos invitados de lujo .

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza encabezada por la exmodelo y conductora Araceli González, quién recientemente fue entrevistada por Mario Pergolini en su programa con declaraciones que dieron de qué hablar. Además, después de mucho tiempo de estar alejada del canal del solcito, Araceli volverá a tener presencia. La acompañará la cantante Sandra Mihanovich.

image

También estarán presentes en la mesa dela Chiqui Legrand este fin de semana el conductor de eltrece y humorista Darío Barassi y el periodista Francisco Olivera.

Por su parte, el domingo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a los actores Diego Carmonesi, protagonista de la serie La Hija del Fuego, y Graciela Stéfani. También serán de la partida este fin de semana la panelista Nazarena Vélez, el cantante de Vilma Palma e Vampitos, Mario ‘el Pájaro’ Gómez, y el basquetbolista de Boca Juniors, Sebastián Vega.

El olvido de Mirtha Legrand tras la visita del hijo de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti vivió un momento de mucha emoción en el programa de Mirtha Legrand. La modelo y abogada aprovechó para presentarle a la diva a su bebé de tres meses, generando un momento de máxima ternura y emoción. Pero, producto de ese rato, la conductora fue protagonista de un olvido que para muchos no pasó desapercibido.

image

“Tenemos el invitado más chiquito que hemos tenido en esta mesa. Aquí lo tienen ustedes. Qué divino. Decime, ¿le pusieron un moñito? ¿De smoking está?”, comenzó diciendo la diva para presentar la situación ante los televidentes. Acto seguido, Alejandra apareció en cámara junto a su niño: “Le pusimos un moñito con traje, mirá. Con tirador, con zapatitos”. Sin embargo, no era la primera vez que Mirtha pronunciaba esas palabras...

Desbordada por la ternura de la criatura, Mirtha expresó: “Con zapatillos. Todo, lo vistieron para televisión. ¡Qué divino!”. Devolviendo los gestos de la conductora, Maglietti comentó: “Ahí está. Le agarro el chupetito. Es re bueno, aparte”. Asombrada por la situación, Mirtha intentó hacer memoria de una situación similar en su programa: “Nunca tuve un bebito así. No recuerdo haber tenido un bebé. Qué divino que es”. Conmovida por el trato que los presentes le hacían a su pequeño, y la ternura que todos demostraban, la abogada dijo: “¿Cómo no lo iba a traer? Mirá lo que es. Hola Manu”. Pero, anteriormente Mirtha sí había vivido una situación similar.

Fue entonces cuando Mirtha destacó ante la cámara: “Me saluda con la mano, me saluda”. Al ver la conexión de su bebé con la conductora, la letrada propuso: “Ahí está Mirtha. Te lo llevo, Mirta, así lo ves de cerca. Acá estamos”. Impresionada por la carita del bebé, la diva afirmó: “Qué divino. Está precioso. ¿Tenés zapatitos nuevos?”. En ese momento, Maglietti destacó la vestimenta de su pequeño: “Tiene zapatitos, vino con traje. Iba a venir a una gala”.

Embed - ¡Más tierno! Alejandra Maglietti le presentó a Mirtha su bebé de tan solo 3 meses

Fue en la noche del sábado 18 de octubre cuándo Mirtha Legrand recibió en su mesa, no solo a la periodista Carolina Amoroso, sino también a Patricia Bullrich, Diego Santilli y al cardiólogo Jorge Tartaglione.

Sin embargo, luego del corte, Amoroso apareció en pantalla con su pequeño bebé de poco más de un mes en sus brazos. “¡Tenemos otro invitado en la mesa! ¡Vicente! ¡El bebito!! Es la primera vez que tenemos un bebé, era virgen de bebé”, presentó Mirtha en aquella emisión de su programa.

En ese momento, Carolina se mostró muy alegre y emocionada: “¿La primera vez? ¿En serio? Mirtha, no lo puedo creer. La primera vez que viene un bebé a la mesa de Mirtha, Vicente”. “Le tenemos que enseñar tres palabras: Feliz día de la madre”, agregó Bullrich, provocando el agradecimiento de la periodista.

Embed - Lo más tierno que vas a ver hoy: Carolina Amoroso le presentó su hijo Vicente a Mirtha

Luego, Amoroso volvió a dirigirse a La Chiqui: “Te quería conocer Vicente. Es el que vence el significado de Vicente, que me habías preguntado fuera de cámara. Tiene un mes y 8 días, es grandote. Fue un portazo, es muy grande, nació con 4 kilos”. Este fue el tierno momento que Mirtha se olvidó en su último programa, pero a la Chiqui se le perdona todo.