El dolor de Martín Caparros: confirmó la dura enfermedad que tiene

“‘ELA’ es una palabra engañosa, es como decir ‘cáncer’. Muchas enfermedades que llamamos con esos nombres no sabemos en realidad en qué se diferencian unas de las otras. Es como un envejecimiento acelerado, pero los científicos ni siquiera entienden cómo funciona ese proceso biológico”, comenzó explicando.

“Lo que sí saben es que la esperanza de vida es de tres a cinco años, que en algún momento tienes problemas para respirar o incluso para hablar. Y en algún momento te mueres. Lo que no está mal, porque así te toleran ciertas cosas, como que te comas todo el chocolate que te apetezca”, expuso sobre su esperanza de vida y cómo hace para vivir con este diagnóstico.

De este modo, ante esta situación que atraviesa, Martín Caparros decidió escribir un libro, ya que consideró que era la mejor forma de transitar esta etapa de su vida: “Vi que era interesante ese doble recorrido, por mi vida y por mi enfermedad... Lo que me hizo decidirme a publicarlo fue que se lo di a leer a Marta y ella estuvo de acuerdo”.

Cómo será el libro que publicará Martín Caparros

De este modo, se supo que las memorias de Martín Caparros hablarán sobre su enfermedad y también tendrá recorridos sobre su infancia y juventud. Es por eso que pondrá en contexto su vida, combinando su situación actual con historias del pasado.

Por lo pronto, desde la editorial Penguin Random House, publicaron un adelanto: “Me dijeron que me voy a morir. Es tonto: no debería necesitar que me lo digan. Pero una cosa es saber que te vas a morir alguna vez —empeñarte en olvidar que te vas a morir alguna vez— y otra muy distinta que te digan que hay un plazo y ni siquiera es largo”.